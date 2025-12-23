Hacker roba 2 veces una misma cuenta de PlayStation y expone la vulnerabilidad del sistema de seguridad de Sony

El proceso para reclamar una cuenta y tomar control de ella es bastante sencillo pese a la verificación en 2 pasos

La experiencia digital y la gestión de toda la experiencia de gaming a través de las cuentas de usuario tienes pros y contras. Si bien las formas son accesibles y sencillas, pueden convertirse en una pesadilla debido a la dependencia de Internet. En el caso de PlayStation, existe temor desde aquel ataque comprometedor de 2011 en la PlayStation Network. Actualmente se recomienda usar la verificación en 2 pasos. Sin embargo, parece que esto no es suficiente y las cuentas de Sony siguen en riesgo pues apoderarse de ellas no sería tan complicado.

El robo de cuentas en PlayStation puede ser un dolor de cabeza

Un periodista sufrió el hackeo de su cuenta de PlayStation en 2 ocasiones

El periodista Nicolas Lellouche del sitio francés Numerama expuso la situación que vivió tras el robo de su cuenta de PlayStation en 2 ocasiones. De acuerdo con su testimonio, cuenta con el sistema de verificación en 2 pasos y procura que sus contraseñas sean complejas, o sea que combina números, letras y símbolos, además las cambia cada determinado tiempo.

Sin embargo, ayer 22 de diciembre, recibió un correo en el que Sony le informaba que su cuenta de usuario de PlayStation había sido modificada y el ID de inicio de sesión cambió.

La cuenta estaba en manos de un desconocido y con un correo diferente. Acto seguido, recibió un cargo en su cuenta de PayPal por $9.99 USD, los cuales se usaron para cambiar el nombre de usuario en PlayStation Network.

Tras ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, recuperó su cuenta, solo para darse cuenta de que, en cuestión de minutos, fue robada otra vez. La segunda comunicación con Sony también resultó exitosa, pero notó que el sistema de seguridad de la compañía y su plataforma en línea es endeble.

Aucune idée de comment, mais quelqu’un a réussi à changer le mail et le mot de passe de mon compte @PlayStationFR, pourtant protégé par une clé d’accès.



J’ai perdu accès à mon compte, on m’a pris de l’argent et je ne peux plus me connecter. Changez vos mots de passe ! pic.twitter.com/K8fO6dprwD — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) December 22, 2025

Esta historia tiene 2 momentos clave, según Nicolas Lellouche. El primero, cuando notó que para recuperar su cuenta solo necesitó decir su nombre de usuario y compartir el número de alguna transacción en la PlayStation Network. El segundo, tras descubrir el nombre del hacker, “Derol Bodden” y contactarlo vía Internet.

De acuerdo con el periodista, el hacker simplemente realizó el mismo procedimiento que él para apoderarse de su cuenta. El sujeto le dijo que tenía una captura de una transacción que realizó en PlayStation y la usó para reclamar la cuenta.

Lellouche recordó que en 2023 hizo un artículo en el que compartió una imagen de un comprobante de pago de un juego digital de PlayStation. El hacker simplemente lo usó para llamar al servicio de atención al cliente de PlayStation, junto con el nombre de usuario, y solo con eso se le otorgó el acceso a la cuenta.

Para mostrar lo débil que es el sistema de seguridad de Sony, el hacker espero unos minutos después de la primera comunicación del periodista con el servicio al cliente para realizar el mismo procedimiento y robar, por segunda vez, la cuenta de usuario.

Tan fácil como dar unos simples datos

¿Qué puedes hacer para evitar que te roben tu cuenta de PlayStation?

Si bien no se pude garantizar al 100% la seguridad de una cuenta en cualquier plataforma digital de videojuegos, lo primero que debes hacer es aprovechar las opciones de seguridad.

Activar la verificación en 2 pasos es la primera línea de defensa ante el intento de robo por parte de piratas informáticos. Actualmente, la mayoría de plataformas recomiendan tener esta medida de seguridad y aunque puede ser tediosa, lo es más tener que hacer un proceso para recuperar tu perfil y contenido.

Por último, es importante tener cuidado con el manejo de tu información. No compartas capturas o video donde se vea tu nombre de usuario o algún comprobante de compra de un juego en PlayStation Network, eShop, Xbox Store, Steam, etc.

