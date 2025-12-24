¿Los juegos serán más caros en 2026? Analista cree que más compañías podrían subir sus precios a $80 USD y aumentar el costo de las microtransacciones

Las consolas, los juegos y los servicios aumentaron varias veces de precio durante 2025. Esto pinta un panorama incierto para el próximo año, pues hay diversos factores que pueden hacer sufrir más a nuestras carteras. Debido a esto, es normal preguntarse: ¿los juegos serán más caros en 2026?

Compañías como Nintendo ya ofrecen algunos de sus juegos por $80 USD, mientras que la crisis de memoria y el panorama económico amenazan con golpear de nuevo el costo del hardware. Piers Harding-Rolls, analista de Ampere Analysis, reveló sus pronósticos para 2026 y son agridulces.

El experto cree que la mayoría de compañías mantendrá el precio de sus juegos a $70 USD; sin embargo, no descarta que más empresas apuesten por superar la barrera y ofrezcan su juegos más importantes por $80 USD. Harding-Rolls considera que el impacto más fuerte no será en el precio de los juegos como tal, sino en el valor de las microtransacciones que —según su perspectiva— serán más costosas a partir de 2026.

Entérate: Director de Clair Obscur: Expedition 33 habla sobre la polémica por el uso de IA: “todo en el juego es obra humana”

Algunos juegos y las microtransacciones podrían subir de precio en 2026

La tendencia de la industria es clara: los precios del hardware y del software seguirán aumentando. En sus pronósticos para 2026, Piers Harding-Rolls se mostró un tanto positivo, pues aseguró que es poco probable que el precio de $80 USD se estandarice a lo largo de los próximos 12 meses. Vale la pena recordar que Xbox también anunció el aumento en el costo de sus juegos, pero posteriormente se retractó.

El analista confía en que la mayoría de compañías no darán el paso a los $80 USD y mantendrán el precio de sus juegos en la barrera de $70 USD. Considera que habrá casos excepcionales, pero que la norma será no subir los precios del software. Pese a ello, considera que la tendencia de Nintendo hará que más compañías se animen a subir, al menos, $10 USD el costo de sus juegos AAA durante 2026.

“¿Espero que las ventas del juego base vuelvan a subir en 2026? No, no lo creo. Pero ya hay margen en el mercado para que los títulos AAA suban a $80 USD si es necesario”.

El analista cree que pocas compañías seguirán la tendencia de Nintendo y los precios de $80 USD

Harding-Rolls cree que la cartera de los jugadores sufrirá, pero por las microtransacciones. El analista señaló que las compañías empezarán a cobrar más por contenido cosméticos, pases, monedas virtuales y demás compras internas en títulos free-to-play y de paga. Considera que de esta forma obtendrán más ganancias sin perjudicar los costos del hardware o el software.

“Dado que las compras dentro de la aplicación son donde se genera la mayor parte del gasto en todo el mercado de videojuegos, podría haber una mayor inflación en esta parte de la monetización. En general, creo que es más fácil modificar el valor de un paquete de compras dentro de la aplicación, y un aumento de precio en un paquete económico es más fácil de implementar sin perjudicar la confianza de los jugadores”.

Te interesa: “No importa si no vende”: youtuber gastó casi $3 MDP para hacer su juego de ensueño y es un éxito

Las consolas podrían subir de precio otra vez

Durante los últimos meses, los precios de diversos tipos de memoria se han ido a las nubes. La alta demanda y su posible escasez se debe al auge de la inteligencia artificial, que exige enormes cantidades de memoria y una gran capacidad de almacenamiento de datos.

Las primeras consecuencias ya están aquí. Los fabricantes de hardware luchan por asegurar los stocks disponibles de memoria, que sube de precio de forma continua. Tarde o temprano, esto provocará aumentos en los precios de las consolas, los componentes de PC y otros dispositivos.

La crisis de memoria será un problema para el bolsillo de los jugadores

De acuerdo con reportes recientes, la alta demanda provocada por la IA ha generado estragos en la cadena de suministros de memoria. Fabricantes y ensambladores tienen problemas para cumplir con la oferta de DRAM, DDR4, flash NAND y HBM. Según expertos, esta situación hará que Xbox Series X|S suban de nuevo de precio o se agoten en varias regiones.

Moore’s Law is Dead —reconocida fuente sobre tecnología— aseguró que es poco probable que PlayStation 5 aumente de precio, al menos por el mismo motivo. Reveló que Sony se anticipó e hizo un plan para que la falta de componentes y los sobreprecios no afecten a su división de juegos.

Algunas consolas podrían subir de precio en los próximos meses

Por si te lo perdiste: Murió Epic Gamer Grandma a los 78 años: la famosa creadora de contenido en TikTok era conocida por sus streams de Minecraft

En esta página encontrarás todas las noticias recientes sobre la industria de los videojuegos.

Fuente