Daredevil Born Again: por fin tenemos el adelanto de la segunda temporada con vistazo a viejos conocidos

Daredevil: Born Again se perfila para ser uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de Marvel Studios para este 2026. El regreso del Diablo de Hell’s Kitchen el año pasado fue todo un éxito y, afortunadamente, este año veremos tendremos su continuación.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Marvel Studios y Marvel Television liberaron el primer adelanto oficial de la 2. ᵃ temporada Daredevil: Born Again. En él podemos ver el regreso de personajes clave en la etapa de Marvel-Netflix, así como la introducción de otros nuevos.

Time to dance with the Devil.

Marvel Television’s #DaredevilBornAgain Season 2 premieres March 24 only on @DisneyPlus.pic.twitter.com/DxE9hED071 — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 27, 2026

Jessica Jones por fin se une al Universo Cinematográfico de Marvel

Cuando se anunció el regreso de Daredevil al UCM con el cast original, los fans se preguntaron si recibirían ese mismo trato los demás personajes introducidos en la etapa de Netflix: Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Elektra y The Punisher. Además de Matt Murdock, el único que también regresó fue Frank Castle, The Punisher.

Con el anuncio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, también se hizo oficial el regreso de otro personaje muy querido de la etapa de Netflix: Jessica Jones. El adelanto lanzado hoy, por fin nos da un primer vistazo al regreso de la heroína de Marvel y la interacción que tendrá con el Diablo de Hell’s Kitchen.

Primer vistazo de Krysten Ritter como Jessica Jones

Diversos rumores de insiders relativamente confiables como DaniRPK o MyTimeToShineHello, afirman que, eventualmente, también veremos a Luke Cage, Iron Fist e incluso Elektra regresar con sus respectivos actores.

De hecho, algunos rumores en internet de supuestos insiders, afirman que Luke Cage estará en la nueva temporada de Daredevil, pero se guardaron el anuncio para que fuera sorpresa. Esto que te contamos tómalo con pinzas, ya que no hay información oficial al respecto más que la que los supuestos insiders sueltan.

Rumores afirman que veremos al resto de The Defenders en el UCM

¿De qué va la nueva temporada de Daredevil: Born Again?

La serie arrancará justo después de los sucesos de la primera temporada, tras la aparente victoria del alcalde Wilson Fisk después de la guerra civil que hubo en NY entre las fuerzas policiales y los vigilantes. Veremos el regreso de personajes como Bullseye, Foggy Nelson (solamente en flashbacks) y Karen Page.

Además, se introducirá un nuevo personaje llamado Mr. Charles interpretado por Matthew Lilliard (Scooby Doo!, Five Nights at Freddy’s) del cual, lo poco que se sabe, es que será un rival político considerable de Fisk.

Si te preguntas dónde está Punisher en la ecuación, la respuesta puede que te alegre y entristezca a la vez. Frank Castle no aparecerá en la nueva temporada de Born Again, pero sí tendrá un especial en solitario, (similar al especial de Werewolf by Night), y también está confirmada su aparición en la película Spider-Man Brand New Day. Así que habrá Punisher para rato, solo que no en Daredevil por ahora.

Jon Bernthal en el set de grabación de The Punisher: Special Presentation

La 2. ᵃ temporada de Daredevil: Born Again se estrena este 24 de marzo en Disney+. El especial de Punisher aún no tiene fecha de estreno y la película de Spider-Man Brand New Day llega este julio a cines.

¿Qué opinas? ¿Te emociona volver a ver a Matt Murdock y compañía? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

