Dead Island 3 está en desarrollo y ya tiene ventana de lanzamiento oficial, ¿cuándo debutará la secuela del juego de zombies?

En su informe financiero, Dambuster Studios confirmó que la tercera entrega de la saga de acción es la máxima prioridad del equipo

Dead Island 3 ya es una realidad. Después de que la segunda entrega de la franquicia sufrió uno de los desarrollos más turbulentos en la historia reciente del gaming, sus responsables están listos para trabajar en el siguiente episodio de la serie. Y aunque los principales detalles permanecen como un misterio, ya hay información importante.

La franquicia surgió en 2011 con una aventura de acción que nos trasladó a una isla paradisíaca que sufre los efectos de una epidemia zombie. Tras más de 10 años de espera, el segundo título principal se lanzó con gran éxito en 2023. Ahora, Dambuster Studios acaba de confirmar que una secuela ya está en desarrollo.

Video relacionado: Los 10 mejores juegos de mundo abierto para jugar

Dead Island 3 está en producción y es la prioridad del estudio

Hace unos meses, el estudio celebró el éxito de la segunda entrega, que ya superó los 20 millones de jugadores en todo el mundo. En aquel momento, sugirió que un nuevo proyecto de la saga de mundo abierto está en camino, aunque se abstuvo de revelar más detalles al respecto.

“Este no es el corte final. Dambuster Studios ya planea lo que vendrá después. Por ahora, los detalles se mantienen en secreto; el brote está lejos de terminar”, afirmó la compañía en aquel momento. Afortunadamente, tuvimos que esperar poco para conocer qué es lo que tiene entre manos.

Quizás para sorpresa de pocos, Dead Island 3 ya está en producción. Así lo confirmó el desarrollador en su más reciente informe financiero, donde se compartieron los primeros pormenores.

Dead Island 3 ya es una realidad y actualmente se encuentra en desarrollo

De acuerdo con la documentación, la empresa está actualmente compuesta por 194 empleados. Tras el lanzamiento de Dead Island 2 Ultimate Edition en octubre de 2024, la tercera entrega de la saga de zombies se convirtió en la máxima prioridad del estudio, y se espera que los miembros del equipo de control de calidad también se sumen al proyecto al finalizar la versiones para Mac y Luna del segundo título de la franquicia.

El informe de Dambuster Studios confirma que “partes del juego se encuentran actualmente en fase de producción inicial”, y se indica que “el diseño de características, personajes, mundo e historia avanzan a buen ritmo”. No se profundizó en el contexto narrativo ni en las novedades jugables.

El videojuego de zombies ya tiene ventana de lanzamiento

La buena noticia es que Dead Island 3 ya tiene ventana de estreno oficial. En este momento, el lanzamiento está previsto para algún punto del primer o segundo trimestre de 2028. En caso de que los planes se cumplan al pie de la letra, la secuela llegará 5 años después del último juego.

La segunda entrega se anunció en 2014 con bombo y platillo con un avance cinematográfico que confirmó que la historia nos permitiría explorar la ciudad de Los Ángeles, California; sin embargo, el proyecto sufrió un desarrollo turbulento, que derivó en cambios de estudios y numerosos retrasos.

En 2019, Dambuster Studios se hizo cargo del proyecto y finalmente lo lanzó en abril de 2023, casi una década después de la revelación original. A pesar de la producción problemática, el título tuvo una buena recepción entre la crítica especializada y fue un gran éxito comercial.

Dead Island, una de las entregas de juegos de zombies más populares de los últimos años, volverá en 2028 con una tercera entrega

A juzgar por el informe de la compañía, el desarrollo de Dead Island 3 avanza a buen ritmo y parece que es poco probable que viva una situación como la de su predecesor. Eso sí, el estudio reconoció que uno de los retos es tener la visión adecuada para “saber qué juegos serán tendencia dentro de 3 a 5 años”.

Pero cuéntanos, ¿te emociona el anuncio de la secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar las últimas novedades de Dead Island 3 y el resto de la franquicia.

Video relacionado: Videojuegos cancelados o perdidos que de milagro puedes probar

Fuente