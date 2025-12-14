¿Star Wars: Fate of the Old Republic debutará hasta 2030? Rumor preocupó a los fans, pero director del RPG responde y tranquiliza a la comunidad

El nuevo y esperado proyecto de Casey Hudson emocionó a los jugadores tras su presentación oficial en The Game Awards 2025

The Game Awards 2025 se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre. En general, fue una presentación con anuncios interesantes que nos permiten tener una imagen más amplia de los proyectos que debutarán el próximo año y más allá. Sin duda, uno de los títulos que más dio de qué hablar fue Star Wars: Fate of the Old Republic.

Hay varios motivos para estar emocionados por este nuevo título de rol. Para empezar, es el sucesor espiritual de uno de los mejores videojuegos basados en la franquicia de Geroge Lucas y Disney, además de que el director de la trilogía original de Mass Effect está en la cabeza.

Aunque el entusiasmo es palpable, hay una cuestión que preocupó a la comunidad: la fecha de lanzamiento. Los temores se avivaron gracias a un rumor proveniente de una de las figuras más confiables de la industria, pero el máximo responsable del proyecto abordó tales informes y tranquilizó a los fans.

Casey Hudson, quien dirigió el aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic y estuvo al mando de la primera trilogía de Mass Effect, será el responsable de llevar este nuevo título a buen puerto.

El regreso del creativo sorprendió a los jugadores, pues su estudio Humanoid Origin cerró sus puertas a finales del año pasado por una “falta de financiación inesperada”. Una entrevista publicada en el sitio web oficial de la franquicia revela que Arcanaut Studios, el nuevo equipo del desarrollador, se fundó este año.

Fecha de Star Wars: Fate of the Old Republic preocupa a los fans

En el mismo artículo se revela que Star Wars: Fate of the Old Republic se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, lo que generó dudas serias sobre su posible fecha de lanzamiento.

Debido a que el avance de revelación no muestra secuencias de gameplay, es difícil tener una imagen precisa sobre la escala del proyecto. Eso sí, la entrevista revela que estamos ante un ambicioso título de rol cinematográfico que presentará mecánicas profundas y que estará basado en las decisiones del jugador.

Debido al estado actual del proyecto, Jason Schreier y los fans creen que Star Wars: Fate of the Old Republic debutará hasta 2030 o más allá

Los miedos sobre la fecha de lanzamiento ganaron fuerza a raíz de un post en redes sociales de Jason Schreier, uno de los periodistas más reconocidos de la industria. El editor de Bloomberg recalcó el hecho de que Arcanaut Studios se fundó este año, por lo que teorizó que Star Wars: Fate of the Old Republic debutaría hasta 2030 en el escenario más optimista.

“Una noticia emocionante para muchos… pero Lucasfilm dice que el estudio se fundó este año, lo que significa que 2030 es una estimación *optimista*. Quizás sea un juego para PlayStation 7”; dijo el escritor.”

Por supuesto, la idea de que Star Wars: Fate of the Old Republic será un título de PlayStation 7 generó dudas y miedo en la comunidad. Al final del día, el remake de Knights of the Old Republic también se anunció con mucha antelación y actualmente se encuentra en el limbo, sin una ventana de lanzamiento estimada.

Star Wars: Fate of the Old Republic debutará antes

Afortunadamente, fue el propio Casey Hudson quien calmó las aguas. En una publicación en redes sociales, el director abordó los rumores y los desmintió. Aunque no confirmó cuándo debutará su nuevo videojuego RPG, afirmó que llegará antes de 2030.

“No se preocupen por los rumores de que [Star Wars: Fate of the Old Republic debutará hasta 2030]. El juego saldrá antes de eso. ¡No me hago más joven!”, escribió el director. Esta publicación es una respuesta a otro post, donde el creativo reafirma que, en efecto, el título de rol está en sus primeras etapas de desarrollo.

Casey Hudson promete que Star Wars: Fate of the Old Republic debutará antes de 2030, pero no reveló la fecha de lanzamiento estimada

Aunque es bueno saber que el nuevo proyecto de Casey Hudson no debutará hasta 2030, aún hay dudas sobre su fecha de estreno. La comunidad aprovechó la oportunidad para bromear sobre el asunto, pues afirma que el RPG llegará a las tiendas a finales de 2029.

En la entrevista, el director afirma que siempre se esfuerza por “liderar proyectos muy centrados con claridad creativa y sintonía en el equipo, y un plan de producción perfectamente organizado”. En última instancia, señala que esa visión es lo que “permite entregar un juego que cumple con las altas expectativas”.

Pero cuéntanos, ¿te emociona este nuevo título? ¿Cuándo crees que debutará? Déjanos leerte en los comentarios.

