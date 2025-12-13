Directivo de Xbox defiende Call of Duty: Black Ops 7 de las críticas y habla de la película de la franquicia: “estoy muy orgulloso de lo que hizo el equipo”

La crítica y los jugadores coincidieron en que Call of Duty: Black Ops 7 dejó mucho que desear. Incluso, Activision reconoció la mala recepción del juego y anunció cambios importantes para el futuro de la saga. Un directivo de Xbox cree que, pese a las críticas, el equipo de desarrollo hizo un gran trabajo. Matt Booty, presidente de contenido y estudios de Microsoft, considera que la IP sigue bien posicionada, por lo que defendió su más reciente entrega.

El directivo habló sobre el futuro de la saga y lo que implicará su primera película. Reconoció que Taylor Sheridan es el director ideal para esta adaptación, que llevará la acción de Call of Duty a la pantalla grande. También dio pistas de cómo surgió este proyecto de Paramount, que no se había podido materializar en décadas.

Matt Booty defiende Call of Duty: Black Ops 7 luego de su mala recepción

Activision es consiente de las deficiencias que Call of Duty ha tenido en entregas recientes. Por ello, confirmó que ya no habrá lanzamientos consecutivos de Modern Warfare o Black Ops. De esta forma, garantizará que cada nueva entrega sea única y esté a la altura de las expectativas. Durante una entrevista con Variety, Matt Booty reconoció el valor de Call of Duty: Black Ops 7, a pesar de su mala recepción.

El directivo afirmó que el shooter es uno de los títulos más jugados en Xbox, por lo que está satisfecho con los resultados. En la entrevista se menciona que Call of Duty: Black Ops 7 es uno de los juegos más populares en Xbox Game Pass, y que la franquicia ha dominado el servicio tanto en número de jugadores y horas jugadas durante todo 2025.

“Ahora mismo, es uno de los juegos más jugados en Xbox. Y estoy muy orgulloso de lo que el equipo hizo en cuanto a innovación de características, impulsando la franquicia. Lanzar una franquicia importante con la precisión de un reloj cada año es una tarea realmente difícil, y estoy muy orgulloso de lo que el equipo hizo para impulsarla de esa manera”.

Matt Booty recalcó que Call of Duty es un activo de muy alto valor, pese a sus altibajos

Booty está satisfecho con los logros de Activision y sus equipos, pues sabe que tienen un gran reto por delante cada año. Cree que Call of Duty: Black Ops 7 aún tiene mucho potencial, al igual que el resto de la franquicia, para sorprender a los jugadores y ofrecer nuevo contenido.

“Lo interesante de Call of Duty es que, como IP, creo que está muy bien posicionada para seguir ofreciendo contenido a los jugadores en el futuro, con el sistema de temporadas. Y no se trata sólo del lanzamiento, sino de su propia categoría y capacidad únicas en cuanto a cómo el equipo sigue ofreciendo contenido a lo largo del año. Así que estamos muy contentos con el resultado”.

Matt Booty, directivo de Xbox

Xbox confía en la película de la saga y la visión de Taylor Sheridan

En septiembre de este año, Activision y Paramount confirmaron una pelicula live-action de Call of Duty. La productora desarrollará, producirá y distribuirá la cinta, que será dirigida por Taylor Sheridan, creador de Yellowstone. Matt Booty reveló que el proyecto surgió gracias a que directivos de Activision y Paramount platicaron sobre el potencial de la franquicia en el cine.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, es un gran fanático de Call of Duty, y había perseguido el proyecto durante un tiempo. Booty enfatizó que Activision tuvo un rol fundamental para que la película se hiciera una realidad, pues sus directivos se percataron de que Ellison era el socio adecuado.

“Sintieron que habían encontrado un socio que entendía el juego, gente que lo jugaba, y compartían una visión de cómo podría ser para llevarlo adelante. Y así es como se nos ocurren estas cosas. No se negocian de forma aislada, ni abstracta, y luego lo descubrimos. Estas cosas empiezan con el equipo del juego”.

Taylor Sheridan adaptará la franquicia a la pantalla grande

Booty también destacó el trabajo de Sheridan y el importante papel que tendrá en la adaptación. Considera que es el director adecuado para la película por su talento para contar historia y la forma en que resalta las cualidades de sus personajes. Añadió que es un gran desafío llevar la IP a la pantalla grande, pues tiene a sus espaldas 2 décadas de historias.

“Si piensas en su forma de contar historias, piensas en las otras cosas que ha escrito, creo que el equipo siente que tiene un buen enfoque de los personajes y un buen enfoque de la historia que encaja con su visión de lo que es una película de Call of Duty (…) Hay 2 décadas de Call of Duty, ¿por dónde empezar? ¿Qué personaje elegir, de qué rama de la franquicia? Así que el equipo tiene una visión de hacia dónde quiere llegar, y creo que Taylor Sheridan encajará perfectamente con lo que tienen en mente”.

