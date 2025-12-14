Epic Games Store regalaría Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 y más juegazos en diciembre, según emocionante filtración

La lista es demasiado buena para ser verdad, pero los fans esperan conseguir gratis alguno de estos títulos

La temporada navideña ya está aquí, y la Epic Games Store suele unirse a los festejos con su campaña de regalos misteriosos. Los jugadores deben esperar para conocer la lista de los títulos que se ofrecerán sin costo a lo largo de diciembre, pero una emocionante pero cuestionable filtración podría ya haber arruinado las sorpresas.

Aunque la tienda de PC suele regalar uno o varios videojuegos cada semana, a finales de diciembre eleva la apuesta y obsequia un título de forma diaria para celebrar el cierre del año. Esta promoción ya se convirtió en una tradición anual, y los jugadores la esperan con entusiasmo e ilusión.

Deberemos ser pacientes para conocer la lista de los juegos que estarán disponibles gratis por 24 horas a partir de la próxima semana, pero una filtración que empezó a circular por internet elevó la emoción. Eso sí, lo mejor será proceder con cautela y calmar las expectativas para evitar decepciones.

Filtran próximos regalos de la Epic Games Store

La Epic Games Store inició el mes por todo lo alto al regalar Hogwarts Legacy, uno de los videojuegos AAA más importantes de los últimos años. Esta propuesta de rol estará disponible sin costo hasta el 18 de diciembre junto a otras sorpresas.

La compañía revelará la identidad del siguiente regalo dentro de un par de días, pero recientemente empezó a circular una lista con los supuestos juegos que se podrán conseguir gratis en la tienda de PC en lo que resta de diciembre. Si la filtración resulta ser precisa, el próximo obsequio será Jurassic World Evolution 2.

Posiblemente el juego gratuito más grande de la lista sea Red Dead Redemption 2, la obra maestra de Rockstar Games que sorprendió a los jugadores en 2018. Esta experiencia de mundo abierto se regalaría el último día del año, en caso de que la filtración sea de fiar.

Antes de eso, la Epic Games Store obsequiaría otros títulos muy queridos por la comunidad, como Detroit: Become Human de Quantic Dream y Mortal Kombat 11 de NetherRealm Studios. Más allá de estos juegos AAA, la comunidad podría conseguir títulos de bajo perfil como Desperados 3 y Loop Hero.

Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 y otros títulos muy queridos por los fans serían los próximos juegos gratuitos de la Epic Gmes Store para diciembre de 2025

A continuación, compartimos la lista de los posibles próximos regalos de PC:

Hogwarts Legacy ― 11 de diciembre

Jurassic World Evolution 2 ― 18 de diciembre

Desperados 3 ― 19 de diciembre

Total War: Warhammer ― 20 de diciembre

Tropico 5 ― 21 de diciembre

Chicken Police: Paint It Red ― 22 de diciembre

Loop Hero ― 23 de diciembre

LEGO Batman ― 24 de diciembre

Commander Keen ― 25 de diciembre

Farming Simulator 2022 ― 26 de diciembre

Slime Rancher 2 ― 27 de diciembre

Terraria ― 28 de diciembre

Detroit: Become Human ― 29 de diciembre

Mortal Kombat 11 ― 30 de diciembre

Red Dead Redemption 2 ― 31 de diciembre

¿Deberíamos creer en la última filtración de la Epic Games Store?

Como vemos, el listado incluye títulos de nicho, propuestas independientes y famosos juegos AAA, tal como suele suceder con las campañas navideñas de la Epic Games Store. Ciertamente, esa disparidad en el alcance y los presupuestos de los lanzamientos da veracidad a la filtración, la cual surgió en foros de China.

Dicho esto, hay algunas señales de alerta que ponen en duda la precisión de la lista. En primer lugar, varios juegos, como Mortal Kombat 11 y Red Dead Redemption 2, no están disponibles en esa tienda de PC. Eso sí, también es relativamente común que los títulos debuten en la plataforma de forma sorpresiva cuando se regalan a la comunidad por primera vez.

Por otra parte, llama la atención la ausencia de obsequios para 2026, ya que la promoción de juegos misteriosos suele extenderse por un par de días del año siguiente. Finalmente, es innegable que el título gratuito de Navidad dista de ser el más interesante de la lista.

Epic Games revelará los regalos misteriosos día a día a partir del la próxima semana

Aunque hay altas posibilidades de que esta filtración sea falsa, es innegable que sería muy emocionante tener la oportunidad de conseguir gratis alguno de los títulos que se incluyen en la lista. Saldremos de dudas el 18 de diciembre, cuando se anuncie el próximo regalo. Por el momento, recomendamos tomar esta información con pinzas y esperar más detalles.

Pero cuéntanos, ¿cuál videojuego del listado te gustaría que realmente se obsequie a los usuarios de la tienda? Déjanos leerte en los comentarios.

