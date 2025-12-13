¿Half-Life 3 existe? Fuente dice que Valve retrasó el juego por un problema que afecta a la industria; debutaría junto con la Steam Machine

Los fans de la franquicia aún tienen esperanzas luego de la ausencia del juego en TGA 2025

Durante semanas, los jugadores hicieron teorías sobre la revelación de Half-Life 3. Muchos esperaban que Gabe Newell apareciera por sorpresa en The Game Awards 2025 para hacer el esperado anuncio; sin embargo, nada ocurrió. El entusiasmo de la comunidad se apagó, pero algunos aún tienen esperanzas de que el juego exista y sea revelado en los próximos meses.

Las especulaciones sobre Half-Life 3 continúan a pesar de la reciente decepción. Un periodista habló sobre el proyecto y generó bastantes expectativas sobre su presentación. Afirmó que Half-Life 3 existe y que los planes de Valve son hacerlo el juego de lanzamiento de su nueva Steam Machine.

Entérate: Directivo de Xbox defiende Call of Duty: Black Ops 7 de las críticas y habla de la película de la franquicia: “estoy muy orgulloso de lo que hizo el equipo”

Half-Life 3 existe y sería el juego de lanzamiento de la Steam Machine

Los jugadores han esperado durante décadas por noticias sobre Half-Life 3. Parte de la comunidad dio por finalizada la franquicia luego de lo sucedió con Half-Life 2: Episode Three. Muchos fans recuperaron la esperanzas luego del lanzamiento de Half-Life: Alyx, entrega que llegó por sorpresa en 2020.

Durante los últimos meses, han circulado infinidad de rumores sobre Half-Life 3 y su revelación. Algunos jugadores soñaron con que fuera uno de los grandes anuncios de esta temporada de premios, pero no fue así. De acuerdo con Mike Straw, periodista de Insider Gaming, el juego existe, pero Valve decidió retrasarlo por un problema que afecta a la industria: la escasez y el encarecimiento de memoria.

Fuente asegura que la crisis de memoria afectó a Half-Life 3

Straw explicó que Half-Life 3 será el juego de lanzamiento de la nueva Steam Machine. La cuestión es que la crisis de memoria tiene en jaque a Valve, que aún no ha revelado el precio final de su nuevo hardware. El periodista considera que no tiene sentido revelar el juego insignia del sistema si aún hay dudas sobre la fecha de lanzamiento y el costo de la Steam Machine.

“Todas las fechas de todos los periodistas con los que he hablado, todos los creadores que lo siguen y han investigado, todas las fechas que les dijeron ya pasaron. […] Ahora, todo lo que tengo, todas las personas con las que he hablado, siguen firmes en que Half-Life 3 será un título de lanzamiento para la Steam Machine”.

El esperado juego debutaría junto con la Steam Machine

Te interesa: ¿Fan de Stellar Blade? Lanzarán la figura de EVE más económica hasta la fecha

¿Cuándo debutaría Half-Life 3 y la nueva Steam Machine?

Straw reveló que tiene diversas fuentes y que todas están convencidas de que Half-Life 3 existe, la cuestión es saber cuándo debutará. Reconoció que todos los informantes apostaban por una revelación en diciembre, para un lanzamiento a principios de 2026. Sin embargo, el panorama ha cambiado debido a la crisis de memoria, supuestamente.

Si el nuevo reporte es preciso, Half-Life 3 sería anunciado a principios de 2026, para debutar en la primavera junto con la Steam Machine y el resto del nuevo hardware de Valve.

“Me dijeron que la ventana era la primavera de 2026 para la Steam Machine, el Steam Frame, el Steam Controller y Half-Life 3. (…) Al fin y al cabo, el juego es real. No se puede negar. Es solo una cuestión de cuándo, no de si. Todo apuntaba a que se anunciaría en diciembre (…) Se suponía que la Steam Machine saldría en el primer trimestre, como a finales del primer trimestre de 2026, pero empiezo a preguntarme si ese hardware se va a retrasar”.

El precio y la fecha del nuevo dispositivo aún son un misterio

Valve sigue en silencio absoluto sobre el futuro de la franquicia. Las preocupaciones sobre el precio de la Steam Machine y la crisis de memoria hacen sentido; sin embargo, las declaraciones sobre Half-Life 3 son, por ahora, simples especulaciones.

Por si te lo perdiste: Fans podrán diseñar un personaje de Mega Man: Dual Override y aparecer en los créditos del juego

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Half-Life 3.