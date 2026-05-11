Nintendo admite que el precio de Switch 2 no cubre todos los costos y promete un potente catálogo de juegos para compensarlo

La compañía asegura que prepara una alineación de títulos sólida para impulsar su nueva consola.

La conversación alrededor de Nintendo Switch 2 sigue dando de qué hablar. Tras semanas marcadas por polémicas y dudas, ahora la compañía japonesa intenta cambiar el enfoque con un mensaje claro. Su nueva consola busca destacar por algo más que su precio.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

En medio de críticas por el aumento en el costo del sistema, Nintendo ya reaccionó. La empresa ofreció disculpas y dejó ver parte de su estrategia para el futuro cercano.

Nintendo reconoce el problema con el precio

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, habló abiertamente sobre la situación actual del mercado. Según explicó, el precio de Nintendo Switch 2 responde a múltiples factores económicos.

Sin embargo, también hizo una confesión importante. Aceptó que el nuevo precio no cubre por completo todos los aumentos en costos de producción. Esto deja claro que la compañía enfrenta presiones similares a las de otros fabricantes.

A pesar de esto, Nintendo busca mantener la confianza de sus jugadores y parte de esa estrategia incluye reforzar el valor de la consola más allá del hardware.

Un catálogo “robusto” para impulsar Switch 2

Furukawa aseguró que Nintendo está preparando una alineación de juegos “robusta” para mejorar la experiencia en Switch 2. La idea es clara: compensar cualquier duda sobre el precio con títulos atractivos.

Ya hay varias pistas sobre lo que viene. Entre los juegos mencionados o esperados están nuevas entregas de Yoshi, Splatoon Raiders, Star Fox y el rumorado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Aunque algunos de estos proyectos aún no son oficiales, el panorama resulta prometedor. Nintendo suele guardar sus sorpresas hasta el último momento, así que podríamos ver anuncios importantes pronto.

Este enfoque no es nuevo para la compañía. A lo largo de su historia, Nintendo ha apostado por el software como su principal fortaleza. Todo apunta a que con Switch 2 seguirá el mismo camino.

El reto de convencer a los jugadores

El lanzamiento de Nintendo Switch 2, que llegó el 5 de junio de 2025, marcó una nueva etapa para la empresa. Sin embargo, también elevó las expectativas del público.

Ahora, el verdadero desafío será demostrar que el precio vale la pena y un catálogo fuerte podría ser la clave para lograrlo. Por ahora, queda esperar los próximos anuncios. Si Nintendo cumple su promesa, los jugadores podrían tener mucho que celebrar en los próximos meses.

¿Qué juegos te gustaría ver en Nintendo Switch 2? ¿Crees que un buen catálogo puede justificar su precio? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente