¿Dead Space regresará? Reporte revela muy malas noticias para los fans de la franquicia de EA

El futuro de la saga es incierto a pesar de la buena recepción de su remake

Dead Space es una de esas franquicias que fue aclamada por todos, pero que sufrió las consecuencias de malas decisiones y ambiciones corporativas. Con su estreno en 2008, la saga se posicionó como un nuevo referente del survival horror. Su futuro lucía brillante; sin embargo, perdió todo su brillo tras varias secuelas que no cumplieron las expectativas financieras de EA.

Luego de la debacle de Visceral Games y una larga espera, Dead Space regresó en 2023. El remake del primer juego parecía sólo el inicio de un gran proyecto para revivir la franquicia y regresarle su esplendor, pero nada más lejos de la realidad. La saga volvió al congelador, aunque los fans aún tienen esperanzas de ver nuevas entregas o relanzamientos.

Un reporte reciente acaba prácticamente con esos sueños. Fuentes aseguran que EA no tiene intenciones de regresar a Dead Space en un buen rato. Esto a pesar de la buena recepción que tuvo el regreso de Isaac Clarke. Ante esto, parece que la IP pasará varios años más en la cámara criogénica.

Entérate: Todd Howard revela su GOTY y defiende el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos

El ascenso y la caída de Dead Space

Dead Space sorprendió en 2008 con una propuesta fresca que recuperó lo mejor del survival horror. El primer juego conquistó a los amantes del género con su atmósfera asfixiante, su ambientación de ciencia ficción y un sistema de mecánicas muy pulido. Aspectos como su narrativa, el diseño sonoro y detalles como los desmembramientos convirtieron a Dead Space en una franquicia con mucho potencial.

Visceral Games expandió el concepto de la IP con diversos proyectos multimediao que abrieron el paso a Dead Space 2. La secuela llegó en 2011 con una fórmula mejorada, al grado de que muchos la consideran el mejor juego de la saga y uno de los grandes referentes del género. Sin embargo, todo cambió con Dead Space 3, juego de 2013 que llegó con cambios importantes que desagradaron a la mayoría de los fans.

La llegada de Dead Space 3 marcó el inicio del fin para la franquicia

De acuerdo con reportes, la tercera entrega adoptó un enfoque más orientado a la acción y apostó por un modo cooperativo ante las presiones de EA. El estudio quería que la saga fuera más rentable debido a su gran popularidad; sin embargo, abandonar su esencia e incluir microtransacciones fueron errores que llevaron a la IP directo al vacío.

El panorama empeoró con el cierre de Visceral Games en octubre de 2017. El fin del estudio puso a la franquicia en pausa indefinida hasta 2023, año en que debutó el remake del primer Dead Space. Fue un éxito entre la crítica y los jugadores, pero al parecer no cumplió las expectativas de EA. Se esperaba que la saga continuará con relanzamientos de Dead Space 2 y nuevas entregas; sin embargo, su destino parece ser muy diferente.

El remake generó entusiasmo, pero no fue suficiente para EA

Te interesa: Xbox Game Pass en 2026: Microsoft ya confirmó más de 40 juegazos para su servicio

Dead Space no regresará pronto, según reporte

Muchos jugadores aún confían en que Dead Space volverá tarde o temprano con un nuevo proyecto. Sin embargo, un reporte de Insider Gaming indica que la saga está más cerca del olvido que de volver. El medio tuvo acceso a mensajes internos de EA, en los cuales se indicaba que la serie se mantendría inactiva por un tiempo.

Esto implica que no hay en planeación nuevos remakes, secuelas o un posible reinicio de la franquicia a corto plazo. Ahora bien, eso no significa que Dead Space tiene los días contados o que nunca regresará. El reporte revela que existe una posibilidad de que EA venda la propiedad intelectual. Esto luego de que se concrete su venta al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Varios miembros de EA, que permanecieron en el anonimato, consideran que Dead Space puede tener una nueva vida en caso de que alguien compre la saga. Por ahora, se trata de simple especulación, pues EA también podría mantenerla en sus manos y reactivarla en un futuro lejano. El estudio no ha respondido al reporte ni ha hablado sobre el futuro de la serie.

El futuro de la franquicia es incierto ante la venta de EA

¿Dead Space 4 se hará realidad?

En octubre de este año, Glen Schofield, creador de Dead Space y The Callisto Protocol, afirmó que tenía varias ideas para hacer Dead Space 4. Explicó que se puso en contacto con EA para presentarles el proyecto y conseguir su aprobación. Su juego implicaba recuperar los activos que se usaron en el remake para crear una nueva entrega; sin embargo, la compañía se negó, según sus declaraciones.

“Fui a EA recientemente y ellos dijeron que ya no están interesados. Yo les dije que podía regresar al equipo de liderazgo, sólo necesitaba los modelos de EA Motive, y con eso les puedo ahorrar hasta $40 millones de dólares con la idea que tengo. Ellos sólo dijeron que no”.

El creativo también habló sobre la venta de EA y la posibilidad de que vendiera la franquicia al mejor postor. A Schofield aún le gustaría expandir la franquicia con nuevos juegos y proyectos multimedia para la televisión y el cine. Su meta es luchar por el control total de Dead Space una vez que se concrete el acuerdo de EA con sus compradores.

Glen Schofield aún tiene esperanzas de que Dead Space regrese

Por si te lo perdiste: Confirman la cancelación del reboot de Legacy of Kain en medio de una ola de despidos en Eidos-Montreal

En esta página encontrarás todas las noticias sobre Dead Space.

Fuente