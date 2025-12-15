Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 suma a Akaza del Castillo Infinito esta misma semana

El contenido descargable de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 continúa expandiéndose con personajes clave del arco más intenso de la serie. Aniplex y CyberConnect2 confirmaron la fecha de lanzamiento del siguiente luchador de paga. Esta vez, el turno es para uno de los antagonistas más temidos del anime.

Akaza llegará al juego en su versión del Castillo Infinito. Esta encarnación representa uno de los momentos más brutales y memorables del personaje. Su presencia refuerza el enfoque del título por ofrecer combates más agresivos y espectaculares. Los fans del lado demoníaco de la historia tienen razones para emocionarse.

Akaza del Castillo Infinito debuta esta semana

El DLC de Akaza estará disponible el 19 de diciembre mediante el “Akaza (Infinity Castle) Character Pack”. Este paquete puede adquirirse de forma individual. También forma parte del “Infinity Castle – Part 1 Character Pass”, que incluye acceso a múltiples personajes adicionales, algunos aún no anunciados oficialmente.

Akaza es conocido por su estilo de combate cuerpo a cuerpo y su presión constante. Todo apunta a que será un personaje ideal para jugadores agresivos. Su inclusión podría modificar las estrategias competitivas, especialmente en enfrentamientos de corta distancia, ya que CyberConnect2 ha destacado por respetar la esencia de cada luchador.

El Castillo Infinito sigue creciendo en el juego

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC vía Steam. El juego debutó el 1 de agosto en Japón y el 5 de agosto en Occidente. Desde su estreno, ha recibido mejoras constantes y nuevo contenido.

La llegada de Akaza confirma que el arco del Castillo Infinito es una prioridad para el soporte postlanzamiento. Cada nuevo personaje añade variedad y mantiene activa a la comunidad. Para muchos jugadores, enfrentar o dominar a Akaza será uno de los mayores atractivos de diciembre.

