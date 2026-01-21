Descubren un “glitch de dinero infinito” para comprar juegos y consolas en una popular tienda, pero los dueños responden y solucionan el error

Después de que el youtuber RJCmedia expusiera el truco, GameStop eliminó el “bug” con una actualización en su sistema de promociones

En los videojuegos, es muy común encontrar bugs que ofrecen diversos beneficios: desde alcanzar sitios inaccesibles hasta recuperar salud en una partida multijugador; sin embargo, un youtuber encontró un “glitch” en la vida real que permitía obtener dinero infinito en una de las cadenas comerciales más famosas del mundo.

Aunque el formato digital ganó terreno en años recientes, aún hay muchas personas que prefieren comprar juegos en físico. A pesar de sus problemas financieros que ya derivaron en el cierre de cientos de establecimientos a lo largo de Estados Unidos, GameStop prevalece como una de las tiendas dedicadas a gaming más populares de aquel país.

Así funciona el “glitch de dinero infinito” de GameStop

Recientemente, un creador de contenido encontró una laguna legal que básicamente le permitía obtener “dinero infinito” para comprar videojuegos y consolas en las tiendas de la cadena estadounidense. Realizar este truco era muy sencillo y, en teoría, cualquier persona podría intentarlo.

En un video para YouTube, el influencer RJCmedia expuso el error y demostró que funcionaba a la perfección. Este “glitch” consistía en comprar un Nintendo Switch 2 y aprovechar el sistema de promociones para devolver la consolar y recuperar más dinero del que se pagó originalmente .

El creador de contenido adquiría la plataforma híbrida de la compañía japonesa por $415 USD en GameStop, pero al regresarla inmediatamente a la tienda recibía a cambio $445 USD, lo que representa una ganancia de $30 USD. “Gente, ¡encontré un fallo de dinero infinito!”, comentó.

Gracias al truco de dinero infinito, el youtuber consiguió muchos juegos en la tienda

RJCmedia repitió este proceso en múltiples ocasiones, lo que demostró la viabilidad del truco. El youtuber compró muchos Nintendo Switch 2, y luego las devolvió en otro establecimientos de GameStop. En un par de días, logró ganar $150 USD y también consiguió un montón de videojuegos a precios accesibles.

GameStop soluciona el error

El video del influencer registró más de 7000 visitas en cuestión de días, y ganó mucha notoriedad en redes sociales. Después de que el hallazgo del youtuber generara revuelo en la comunidad, la tienda se pronunció sobre esta situación mediante un comunicado oficial.

GameStop confirmó que ya eliminó el “glitch” de la vida real que permitía conseguir dinero infinito, y explicó la naturaleza detrás del curioso fallo.

En términos simples, lo que sucedía es que, al comprar un Nintendo Switch 2 por $414.99 USD y luego intercambiarlo junto con la compra de un juego usado, se activaba un bono promocional que aumentaba el crédito de la consola a $472.50 USD. El sistema de la tienda daba prioridad al valor del producto usado por encima del nuevo precio de venta del producto.

RJCmedia encontró una falla en el sistema de la tienda para ganar dinero

Esto creó una pequeña ventana de oportunidad para que los clientes pudieran repetir la operación una y otra vez para acumular dinero de forma ilimitada en los establecimientos de GameStop. La compañía tomó cartas en el asunto y confirmó que ya solucionó el error con una actualización.

La cadena comercial reafirma su compromiso de ofrecer promociones que recompensen a los clientes, e incluso celebra la creatividad de la comunidad; sin embargo, señala que sus tiendas no están diseñadas para funcionar como “impresoras de dinero infinito”.

