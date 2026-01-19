¿México sigue siendo territorio de Xbox? Switch 2 y PS5 fueron las consolas más vendidas de 2025 en nuestro país y el dominio de Microsoft podría estar en jaque

Un reporte de Circana también reveló la preferencia por EA Sports FC y el gran recibimiento para Battlefield 6

Desde su lanzamiento en 2001 y hasta hace unos años, en la era de Series X|S, Xbox ha sido la marca favorita de los jugadores en México. El peso de la oferta de Microsoft Gaming en nuestro país es tal que por más de una década se consideró que éste es territorio de Xbox. Sin embargo, parece que los vientos soplan hacia otra dirección por primera vez en mucho tiempo. Un reporte reciente de Circana reveló detalles muy interesantes sobre las consolas y videojuegos más vendidos en nuestro país y en el caso del hardware hay nuevos líderes.

NO TE LO PIERDAS: GTA VI: reportan una explosión en las oficinas de Rockstar North, ¿qué pasó en el estudio?

Los productos de videojuegos más vendidos en México durante 2025

Switch 2 y PS5 fueron las consolas más vendidas en México durante 2025

Un comunicado de la prestigiosa firma de análisis Circana compartió detalles sobre la venta de consolas y videojuegos en México durante 2025. El análisis se realizó con las ventas registradas de enero a noviembre del año pasado. De acuerdo con la información, la perspectiva general del mercado mexicano es:

“El mercado de videojuegos en México cerró 2025 con un consumidor cada vez más enfocado en valor, experiencia y ecosistemas completos, donde las consolas en bundle, los accesorios premium y los títulos deportivos dominaron las preferencias”.

En el caso de la venta de consolas, hay una sorpresa importante. Circana reveló que Nintendo Switch 2 en su versión paquete con Mario Kart World fue la consola más vendida en México el año pasado. El sistema híbrido fue seguido por 2 paquetes de PlayStation 5. El hecho resalta porque desde hace años se considera que nuestro país tiene preferencia por Xbox, pero parece que eso podría cambiar.

En cuanto a venta de consolas y accesorios, lo más vendido en México durante 2025 fue:

Consolas

Nintendo Switch 2, 256 GB, con Joy-Con Black y Mario Kart World

PS5 Slim Digital, 1TB, con Astro Bot y Gran Turismo 7

PS5 Slim Digital, 1TB, con Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart

Accesorios

PS5 DualSense Midnight Black

Control Xbox Carbon Black

Control Xbox Pulse Red

Switch 2 fue la consola más vendida de 2025 en México

¿Cuáles fueron los videojuegos más vendidos en el mercado mexicano de 2025?

En cuanto a la venta de videojuegos, México reafirmó su enfoque como mercado futbolero, algo importante a unos meses de la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Es por eso que los juegos más vendidos en nuestro país fueron los de deportes. En específico, Circana reveló que el título más vendido fue EA Sports FC 26. La reciente entrega de la IP de futbol de Electronic Arts fue seguida por su antecesor, EA Sports FC 25.

Finalmente, el tercer juego más vendido en el mercado mexicano fue Battlefield 6. El público de nuestro país respondió a la reciente entrega de la saga de EA, la cual buscó un regreso a las raíces y conectar de nueva cuenta con sus fans.

Al respecto, Celia Bastos, directora ejecutiva de Circana, declaró:

“Los rankings de 2025 muestran a un consumidor más estratégico, que busca maximizar su inversión a través de bundles, accesorios de alta rotación y franquicias reconocidas. El mercado mexicano de videojuegos sigue evolucionando hacia experiencias completas y de mayor valor”.

ENTÉRATE: La Profeco resuelve disputa con Dell por laptops que se vendieron en el Buen Fin 2016 a $679 pesos ¿Qué hacer si fuiste afectado?

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.