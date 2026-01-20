La historia de Max y Chloe llegará a su fin en LIFE IS STRANGE: REUNION; ¿cuándo sale, cuánto costará y qué sabemos?

La historia de Max y Chloe llegará a su fin en LIFE IS STRANGE: REUNION; ¿cuándo sale, cuánto costará y qué sabemos?

El juego de Deck Nine Games tendrá varias ediciones

Por Pedro Pérez Cesari el 20 de enero de 2026

Por cerca de 11 años, LIFE IS STRANGE nos ha contado emocionantes y emotivas historias que han conectado con miles de jugadores quienes sienten una relación profunda con sus protagonistas. Es por esto que a más de uno le interesará saber que un nuevo LIFE IS STRANGE está en camino y que será el final de la historia de Max Caulfield y Chloe Price. 

En una transmisión en vivo, Square Enix anunció  LIFE IS STRANGE: REUNION, juego desarrollado por Deck Nine Games, estudio que tomó las riendas de la historia de Max y Chloe en 2017.  Este lanzamiento estará disponible a partir del 26 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (vía Steam). 

La conclusión de la historia de Max y Chloe

LIFE IS STRANGE: REUNION nos llevará de vuelta a la Universidad Caledon, donde ahora Max Caulfield trabaja como maestra de fotografía. Después de alejarse de la escuela un fin de semana, Max regresa y encuentra un caos enorme que termina con las vidas de sus amigos y estudiantes. De hecho, la única razón por la que Max sobrevive es gracias a su habilidad de regresar en el tiempo. 

Ahora, Max tiene 3 días para intentar descubrir qué provocó el caos en su universidad para así aprovechar su segunda oportunidad e intentar detener la tragedia. Afortunadamente no estará sola, ya que para su sorpresa Chloe llega a Caledon, aunque ella también necesita ayuda de su amiga. 

Así pues, por primera vez en la franquicia, los jugadores tendrán la oportunidad de jugar como Max y Chloe en un mismo juego, alternando entre sus perspectivas y habilidades. Mientras Max podrá utilizar su poder para deshacer decisiones, cambiar conversaciones y resolver acertijos, Chloe  usará su astucia para encontrar soluciones a problemas que Max no pueda resolver. Todo esto con el toque narrativo que ha caracterizado a LIFE IS STRANGE por años para así poner un épico final a la historia de estas carismáticas protagonistas.

LIFE IS STRANGE: REUNION tendrá varias ediciones

LIFE IS STRANGE: REUNION se ofrecerá en una edición estandar que incluirá el juego base a cambio de $39.99 USD; sin embargo, esa no será la única opción de compra que tendrán los jugadores. Lo que pasa es que también estará a la venta un Twin Pack ($59.99 USD) que incluye LIFE IS STRANGE: REUNION y LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE.

Eso no es todo, pues Square Enix anunció que también estará a la venta una versión Deluxe que, a cambio de $49.99 USD, incluye lo siguiente:

LIFE IS STRANGE: REUNION – Deluxe Edition

  • Juego completo
  • Mini Soundtrack Digital
  • Libro de arte Digital
  • Comic Digital
  • Documental Detrás de cámaras con Hannah Telle (Max) y Rihanna DeVries (Chloe)

¿Te parece poco?  Square Enix también ofrece una Collector’s Edition que costará $99.99 USD y trae lo siguiente:

LIFE IS STRANGE: REUNION – Collector’s Edition

  • Caja de colección con arte exclusivo hecho por Ilya Kushinov
  • Banda sonora en vinilo con 12 canciones
  • Poster
  • Slipmat 
  • 3 Plumillas para guitarra de doble cara con diseños únicos
  • 3 tarjetas de arte Polaroid con Max y Chloe

Cabe mencionar que los jugadores que aparten o compren cualquier versión de LIFE IS STRANGE: REUNION antes del 5 de mayo recibirán los trajes clásicos de Max y Chloe como DLC. 

Y a ti, ¿qué te pareció LIFE IS STRANGE: REUNION? ¿Estás emocionado por ver la conclusión de la historia de Max y Chloe? Cuéntanos en los comentarios. 

