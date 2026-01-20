La historia de Max y Chloe llegará a su fin en LIFE IS STRANGE: REUNION; ¿cuándo sale, cuánto costará y qué sabemos?

Por cerca de 11 años, LIFE IS STRANGE nos ha contado emocionantes y emotivas historias que han conectado con miles de jugadores quienes sienten una relación profunda con sus protagonistas. Es por esto que a más de uno le interesará saber que un nuevo LIFE IS STRANGE está en camino y que será el final de la historia de Max Caulfield y Chloe Price.

En una transmisión en vivo, Square Enix anunció LIFE IS STRANGE: REUNION, juego desarrollado por Deck Nine Games, estudio que tomó las riendas de la historia de Max y Chloe en 2017. Este lanzamiento estará disponible a partir del 26 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).

La conclusión de la historia de Max y Chloe

LIFE IS STRANGE: REUNION nos llevará de vuelta a la Universidad Caledon, donde ahora Max Caulfield trabaja como maestra de fotografía. Después de alejarse de la escuela un fin de semana, Max regresa y encuentra un caos enorme que termina con las vidas de sus amigos y estudiantes. De hecho, la única razón por la que Max sobrevive es gracias a su habilidad de regresar en el tiempo.

Ahora, Max tiene 3 días para intentar descubrir qué provocó el caos en su universidad para así aprovechar su segunda oportunidad e intentar detener la tragedia. Afortunadamente no estará sola, ya que para su sorpresa Chloe llega a Caledon, aunque ella también necesita ayuda de su amiga.

Así pues, por primera vez en la franquicia, los jugadores tendrán la oportunidad de jugar como Max y Chloe en un mismo juego, alternando entre sus perspectivas y habilidades. Mientras Max podrá utilizar su poder para deshacer decisiones, cambiar conversaciones y resolver acertijos, Chloe usará su astucia para encontrar soluciones a problemas que Max no pueda resolver. Todo esto con el toque narrativo que ha caracterizado a LIFE IS STRANGE por años para así poner un épico final a la historia de estas carismáticas protagonistas.

LIFE IS STRANGE: REUNION tendrá varias ediciones

LIFE IS STRANGE: REUNION se ofrecerá en una edición estandar que incluirá el juego base a cambio de $39.99 USD; sin embargo, esa no será la única opción de compra que tendrán los jugadores. Lo que pasa es que también estará a la venta un Twin Pack ($59.99 USD) que incluye LIFE IS STRANGE: REUNION y LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE.

Eso no es todo, pues Square Enix anunció que también estará a la venta una versión Deluxe que, a cambio de $49.99 USD, incluye lo siguiente:

LIFE IS STRANGE: REUNION – Deluxe Edition

Juego completo

Mini Soundtrack Digital

Libro de arte Digital

Comic Digital

Documental Detrás de cámaras con Hannah Telle (Max) y Rihanna DeVries (Chloe)

¿Te parece poco? Square Enix también ofrece una Collector’s Edition que costará $99.99 USD y trae lo siguiente:



LIFE IS STRANGE: REUNION – Collector’s Edition

Caja de colección con arte exclusivo hecho por Ilya Kushinov

Banda sonora en vinilo con 12 canciones

Poster

Slipmat

3 Plumillas para guitarra de doble cara con diseños únicos

3 tarjetas de arte Polaroid con Max y Chloe

Cabe mencionar que los jugadores que aparten o compren cualquier versión de LIFE IS STRANGE: REUNION antes del 5 de mayo recibirán los trajes clásicos de Max y Chloe como DLC.

Y a ti, ¿qué te pareció LIFE IS STRANGE: REUNION? ¿Estás emocionado por ver la conclusión de la historia de Max y Chloe? Cuéntanos en los comentarios.

