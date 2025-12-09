Juegazo nominado en The Game Awards 2025 con 89 en Metacritic llegará muy pronto a Nintendo Switch

El premiado videojuego latinoamericano ya está disponible para PC, Xbox y PlayStation, y esta semana se lanzará para la consola híbrida

El año está por cerrar, así que llegó el momento de mirar atrás y pensar en los títulos que nos cautivaron durante los últimos 12 meses. Si bien hubo lanzamientos AAA que nos emocionaron, también vimos sorpresas en forma de experiencias independientes que nos quitaron el aliento. En ese frente, uno de los estrenos destacados de 2025 por fin llegará a Nintendo Switch.

El videojuego en cuestión ya está disponible para PC, Xbox y PlayStation, y pronto los fanáticos de la consola híbrida podrán darle una oportunidad. Aunque se trata de una experiencia corta, enamoró a los jugadores y actualmente compite por un par de premios en The Game Awards 2025. Así pues, vale la pena seguirle la pista a este título.

Despelote ya tiene fecha de lanzamiento para Nintendo Switch

Sin duda, 2025 fue uno de los mejores años para los videojuegos AA e independientes. En ese grupo encontramos a Despelote, una interesante propuesta deportiva de futbol con un fuerte mensaje social. Este proyecto latinoamericano se lanzó en mayo para las PC y las consolas de Microsoft y Sony.

Los propietarios de la consola híbrida se preguntaron por meses cuándo iban a poder disfrutar este aclamado título desarrollado por Julián Cordero y Sebastián Valbuena. Afortunadamente, hay buenas noticias en ese frente.

Esta semana, el editor Panic dio a conocer que Despelote por fin llegará a Nintendo Switch y, por extensión, a la nueva consola híbrida de la compañía japonesa. Vale la pena destacar que se trata de un lanzamiento escalonado dividido por regiones.

Despelote, uno de los mejores juegos indie de 2025, por fin llegará a plataformas Nintendo Switch en diciembre

En específico, el juego ecuatoriano se lanzará para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el próximo 11 de diciembre en Norteamérica y Latinoamérica, y se espera que cueste $14.99 USD. El estreno en tiendas de Japón está previsto para el 18 de diciembre, mientras que el resto del mundo deberá esperar hasta el 13 de enero de 2026.

Aquellos que deseen tener la experiencia completa, les alegrará saber que la banda sonora producida por Sebastián Valbuena también llegará a Steam, Bandcamp y Spotify este mes para coincidir con el debut de la versión de la consola híbrida.

Despelote es uno de los mejores juegos de 2025

La historia del exitoso Despelote sigue a Julián, un niño de 8 años que vive y respira futbol mientras Ecuador se prepara para participar en su primera Copa Mundial a principios del milenio. Aunque la trama y las mecánicas giran alrededor del balompié, el apartado deportivo es apenas uno de los pilares de la experiencia.

El videojuego basado en la infancia del desarrollador Julián Cordero también tiene un mensaje social muy relevante, pues aborda la inestabilidad política que azotó a Quito, Ecuador, en 2001; todo esto desde la perspectiva de un joven que sólo está interesado en vivir el siguiente partido.

Despelote es una experiencia corta que se puede completar en un par de horas, pero su relato semiautobiográfico, ambientación realista y gran elenco de personajes le valieron excelentes calificaciones. En este momento tiene reseñas muy positivas en Steam y una puntuación promedio de 89 en Metacritic.

En Despelote podremos recorrer los barios de Quito, Ecuador, a través de un joven fanático del futbol

Además, el título publicado por Panic recibió nominaciones en The Game Awards 2025 para las categorías de Mejor Juego Indie Debut y Juego de Impacto. También recibió una nominación en los Golden Joysticks, así como otras 4 en los IGF Awards 2025.

Pero cuéntanos, ¿te animarás a darle una oportunidad a este juego independiente cuando se lance para Nintendo Switch? Déjanos leerte en los comentarios.

