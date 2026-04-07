Después de tantas críticas, Overwatch por fin anunció el rediseño del nuevo personaje Anran

Así como el fénix, Overwatch parece que resurgió de las cenizas. Después del desastroso lanzamiento de la secuela, Blizzard logró volver a la cima con el relanzamiento de Overwatch. No todo fue miel sobre hojuelas, ya que surgió una nueva controversia respecto al aspecto de un nuevo personaje llamado Anran. Hoy, parece que el estudio ya por fin lo resolvió… ¿o no?

Blizzard acaba de anunciar el rediseño oficial de Anran, la nueva heroína del juego. Después de la enorme ola de críticas por parte de los fans cuando se anunció al personaje, el estudio decidió de rediseñarla, pero muchos quedaron insatisfechos.

¿Qué sucedió con Anran?

Por si no supiste todo el drama que se armó respecto al nuevo personaje de Overwatch, no te preocupes, aquí en LEVEL UP te lo explicamos. Cuando Blizzard relanzó el juego para dejar atrás a la desastrosa secuela, también anunció a 5 nuevos personajes para el hero shooter:

Domina

Jetpack Cat

Mizuki

Emre

Anran

Los nuevos personajes que llegaron a Overwatch

El foco de atención se lo llevó Anran, aunque de manera negativa, pues los fans se enfocaron en su apariencia y consideraron que el modelo de su cara es el mismo que el de otros personajes como Juno, Kiriko. Los jugadores acusaron a Blizzard de reciclar las caras femeninas y usarlas en la mayoría de heroínas sin cambios significativos.

Algunas fans incluso mencionaron que “disneyficaron” Overwatch, porque les parece que ese diseño genérico de cara femenina se asemeja al estilo artístico de las películas animadas de Disney y Pixar.

La petición general de los fans se centra en añadir calidad en el trabajo artístico del juego y evitar que todas las heroínas tengan la misma cara y expresiones faciales.

Los fans consideraron que Blizzard usó el mismo diseño facial en Kiriko, Juno y Anran

Blizzard escuchó y rediseñó a Anran, pero parece que los fans de Overwatch aún no están del todo contentos

Después de toda la polémica, Blizzard se tomó en serio las críticas y anunció que iban a rediseñar a Anran para diferenciarla de otros personajes como Juno o Kiriko. Hoy, el estudio anunció el rediseño oficial de Anran y, si bien algunos fans lo agradecieron y hasta lo aceptaron, muchos otros quedaron decepcionados.

El rediseño de Anran retoca detalles como la expresión facial, que ahora luce más amenazante; también redistribuyeron las proporciones faciales para proporcionarle, según ellos, otras características.

Varios fans mostraron su decepción ante este rediseño, porque consideran que lo único que cambió fue la mirada, que ahora se amenazante, pero que, en esencia, se mantiene el molde de diseño facial femenino del que se quejaron antes.

Algunos usuarios en redes sociales postearon cómo luce Anran en el corto animado oficial Familia Elemental y aseguran que en el juego aún se ve muy diferente.

brother be so for real thats still not the same woman https://t.co/XhqdiIImpd pic.twitter.com/I5FtM3eBs1 — alex ☆.ᐟ 🇲🇽 (@foxclanfan69) April 6, 2026

Tú ¿qué opinas? ¿Te gustó el rediseño de Anran? ¿Prestas atención a estos detalles? ¿Estás disfrutando el nuevo Overwatch? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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