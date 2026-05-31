En la escena del coleccionismo es común que de vez en cuando aparezcan artículos de alto valor y hoy uno que está robándose las miradas es una consola de Nintendo muy popular y que es singularmente especial porque tiene la firma de Shigeru Miyamoto.

Si no eres un jugador veterano, seguramente no recuerdes que en 2015 Nintendo llevó a cabo un torneo oficial llamado Nintendo World Championships, en el que jugadores compitieron para ver quien lograba superar clips de videojuegos aleatorios en el mejor tiempo posible.

En aquel verano, que marcó el regreso de esta serie de competiciones, Nintendo celebró al ganador otorgándole no sólo un trofeo muy llamativo, sino también una consola increíblemente especial porque el mismísimo Shigeru Miyamoto, creador de Mario y más franquicias de Nintendo, lo firmaría en el lugar.

¿Cuánto cuesta el Nintendo 3DS firmado por Miyamoto?

Luego de 10 años, John Goldberg, más conocido como John Numbers tras calificar y ganar el Nintendo World Championships 2015, acaba de poner en subasta su consola de colección.

“Me pregunto si habrá algún interesado”, comentó Goldberg en una publicación en redes sociales dando a conocer sobre la subasta. “¡Ya veremos qué pasa!”.

Pues bien, no pasó mucho tiempo para que la subasta en eBay robara la atención de muchos coleccionistas a tal grado que el artículo de colección ya alcanzó los $21,100 USD, alrededor de $366,194 MXN, lo cual sorprendió al jugador.

El New Nintendo 3DS XL de John Numbers ya alcanzó miles de dólares (imagen: John Numbers vía eBay)

Al momento de redactar la nota, 56 ofertas. Se espera que la subasta concluya el próximo jueves a la 1:33 PM (hora de la Ciudad de México), por lo que muy probablemente el precio final sea mucho más alto.

El jugador dejó claro que el trofeo no forma parte de la subasta, pero sí las tarjetas coleccionables con información del jugador y el evento que ganó.

Otro detalle que los interesados deberán tomar en cuenta es que los gastos de envío correrán por cuenta de, pero es importante mencionar que no se harán envíos fuera de los Estados Unidos. Asimismo, es importante señalar que el segundo lugar también se llevó una consola firmada, pero no está en subasta.

A continuación puedes ver la repetición del evento.

¿Estarías dispuesto a pagar tanto dinero por un artículo así de raro? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Nintendo si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente