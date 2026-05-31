Berserk es una de las obras japonesas más populares al hablar de historias oscuras dirigidas a una audiencia madura. La publicación de Berserk ha tenido un ritmo lento desde su lanzamiento, y se volvió más accidentado a partir del fallecimiento de su autor, Kentaro Miura en 2021.

Antes de morir, el legendario mangaka, dejó a cargo a Kouji Mori, quien es responsable de supervisar el presente y futuro de la historia de Guts. Por fortuna, el trabajo de Miura prevalece y tendrá una actualización el 12 de junio de 2026 con la publicación del capítulo 384.

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Studio Gaga, equipo liderado por Kentaro Miura en vida y que continúa con la publicación del manga, declaró que el capítulo 384 de Berserk se estrenará en las páginas de la revista Young Animal después de 8 meses de espera.

Sabemos que la tardanza se debe a que Kouji Mori ha trabajado a partir de las ideas que Miura le dejó a modo de testamento. Por esta razón, el proceso creativo se ha vuelto más lento y complicado, todo esto con la intención de materializar las ideas del autor original como le hubieran gustado.

¿Guts tendrá su redención o tocará fondo en el capítulo 384?

Guts se encuentra en su peor momento

En el capítulo 383 de Berserk, Guts vive un momento crítico tras el secuestro de Casca a manos de Griffith. El poseedor de la marca del sacrificio ha tocado fondo y se encuentra en un profundo estado de depresión que lo deja vulnerable y sin ganas de vivir.

Con la esperanza de encontrar refugio, Guts y sus compañeros llegan al Imperio Kushan. Sin embargo, la situación cambia cuando las autoridades descubren la marca del Sacrificio en su cuello. Para los líderes de la nación, este es un vínculo claro con fuerzas sobrenaturales vinculadas a la Mano de Dios.

Ante el temor de que represente una amenaza para el imperio, Guts es confinado a una misteriosa prisión mística rodeada de leyendas. Según las leyendas, nadie que haya ingresado a este lugar ha logrado regresar con vida, lo que deja a Guts frente a un nuevo desafío en uno de los puntos complicados de su historia.

Es complicado saber si el capítulo 384 será resolutivo, pero esperemos que Guts pueda recobrar su valentía y coraje para seguir adelante.

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¿Qué opinas de del regreso del manga de Berserk? ¿Crees que otros mangas como Hunter X Hunter deberían hacer lo mismo? No olvides dejar tus respuestas en los comentarios.

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