Capcom ha gozado de un periodo de gracia en los últimos años y lo decimos no sólo por lanzamientos de sagas bien arraigadas y exitosas, sino también franquicias nuevas que han logrado ganarse un lugar en la industria. Tal es el caso de PRAGMATA, cuyo director quiere seguir expandiendo.

En una entrevista con GamesRadar participaron Yonghee Cho y Naoto Oyama, director y productor del proyecto, respectivamente, los cuales fueron cuestionados sobre lo que esperan del futuro de PRAGMATA.

Oyama, por un lado, dijo con postura discreta no saber qué es lo que depara el futuro y que más bien está enfocado en el primer juego en sí, que apenas lleva menos de 2 meses en el mercado.

¿PRAGMATA tendrá un nuevo juego tras éxito del primero?

La respuesta de Cho fue más allá, puesto que expresó que le encantaría ver una secuela. No obstante, recordó que no es la persona que tiene la última palabra al respecto, insinuando que eso depende de Capcom.

“Desafortunadamente no puedo comentar más sobre eso”, comentó el desarrollador, que junto con su colega aclararon que se trata de “opiniones personales” y pidieron “no sacar de contexto” esas declaraciones.

A PRAGMATA le bastó sólo 1 entrega para que se consolidara como una franquicia exitosa de Capcom, que la compañía precisamente ya visualiza como una rentable IP, tal como lo insinuó uno de los principales directivos de la compañía.

🎉 PRAGMATA has sold over 2 million copies worldwide! 🎉



Thank you to everyone for your support!



Here's a special drawing from Diana to celebrate!✨#PRAGMATA pic.twitter.com/MqMSliG0IR — PRAGMATA (@PRAGMATAgame) May 7, 2026

Las estadísticas son claras, la franquicia debutante consiguió 1 millón de copias vendidas apenas unos cuantos días después de su estreno y en 20 días ya había vendido más de 2 millones de copias.

En cuanto a redes sociales, el equipo de Capcom hizo un buen trabajo, que junto con Diana, lograron cautivar a los jugadores y fortalecieron la conexión con el dúo protagonista.

Con todo, es casi un hecho que Capcom expandirá esta serie y es cuestión de tiempo para que se confirme la continuación. Sin embargo, dado los ciclos de desarrollo, no sería recomendable que los fans esperen la secuela para antes de 2030.

El principal desarrollador de PRAGMATA quiere un nuevo juego de la saga, pero recuerda que no sólo depende de él (imagen: Capcom, LEVEL UP)

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