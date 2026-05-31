Sonic the Hedgehog lleva ya 35 años en la industria del videojuego. Es una de las franquicias que más ha sabido adaptarse, pero no se ha librado de algunos proyectos desafortunados o que no han sido del agrado de los fans. No obstante, no hay uno que algún tenga como favorito y afortunadamente SEGA prepara el regreso de un clásico que se ganó críticas.

Nos referimos a Sonic CD el título que protagonizó Sonic en 1993 y que se pudo jugar originalmente en el SEGA Genesis.

Hasta ahora, SEGA no ha revelado qué planes tiene para la franquicia Sonic the Hedgehog en materia de videojuegos, pero esta información llama la atención porque viene de Mike Fischer, que fuera antiguo vicepresidente de la compañía.

¿SEGA está trabajando en remake de Sonic CD?

“He escuchado que están rehaciendo Sonic CD, lo cual sería maravilloso”, expresó el exdirectivo de SEGA de manera inesperada en una extensa entrevista reciente con el sitio Sega-16.

Desafortunadamente, el exvicepresidente no compartió más detalles sobre el proyecto, más allá de decir que le encantaría porque era su juego favorito de Sonic.

Aunque se trata de información extraoficial, la relación que aún podría guardar con miembros del equipo actual de SEGA hace pensar que se trata de algo certero.

Por otro lado, hay razones que refuerzan la posibilidad de que SEGA pueda estar desarrollando un remake de Sonic CD, pues recordemos que la compañía ha expresado abiertamente que quiere traer de regreso muchas franquicias clásicas, ya sea en la forma de remasterizaciones, remakes o nuevos proyectos, como Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage.

SEGA estaría desarrollando remake de Sonic CD, según exvicepresidente de la compañía (imagen: SEGA)

Rumorado remake de Sonic CD podría estar relacionado con próxima película de Sonic

Asimismo, no está de más decir que Sonic CD marcó el debut de Metal Sonic y Amy Rose, y curiosamente lo mismo pasará con Sonic 4: La película, pues será la primera vez que el filme muestre a estos 2 personajes de la saga en el universo cinematográfico de la saga. Por lo tanto, no se escucha descabellado que SEGA prepare un juego de Sonic en el que Amy Rose y Metal Sonic jueguen un rol importante.

Sonic CD ofreció una experiencia que fue ampliamente criticada en su tiempo y hoy por hoy no está en la lista de juegos de Sonic preferidos de los fans. Por un lado, el diseño de niveles es algo de lo más criticado, mientras que la banda sonora y la mecánica de viajes en el tiempo es algo que los fans recuerdan con cariño, al igual que la participación de Toei Animation para la secuencia inicial del juego.

Sonic 4: La película debutará en marzo de 2027, por lo que es posible que, de ser verdadero, el remake de Sonic CD se anuncie antes o debute el mismo año. Te mantendremos informado.

¿Te gustaría jugar un remake de Sonic CD? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Sonic si visitas esta página.

Video relacionado

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente