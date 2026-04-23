Detrás de cámaras nos muestra a los enemigos de Spider-Man en la nueva serie Spider-Noir

La serie protagonizada por Nicholas Cage se estrenará en Prime Video este 27 de mayo

Spider-Noir es una de las grandes apuestas de Sony y Amazon MGM para el héroe arácnido en 2026. Se trata de una serie exclusiva de Prime Video que relatará una de las versiones alternas de Spider-Man más interesantes: Spider-Man Noir.

Nicholas Cage regresa como Spider-Man para la serie de Prime Video. El actor ya interpretó otra versión de Spider-Man Noir en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018. Eso sí, ese Spider-Man Noir no es el mismo que el de la versión que veremos en Spider-Noir, a pesar de que Nic Cage interprete a ambos.

Spider-Man Noir en Into the Spider-Verse

Además, en Spider-Noir, nuestro héroe será Ben Reilly, no Peter Parker. En los cómics, Ben es un clon de Peter creado por el villano El Chacal, que vivió mucho tiempo creyendo ser el Peter Parker original. Cuando se da cuenta de que es el clon, adopta el nombre de su tío (Ben) y el apellido de soltera de su tía (Reilly) para adoptar una nueva identidad: Ben Reilly; este personaje ha portado el manto de Spider-Man, Scarlet Spider y Chasm.

En la serie parece que no habrá historia de clones, simplemente será Ben Reilly en lugar de Peter Parker por decisión creativa. Ahora, un video del detrás de escenas de la serie sirvió para confirmar a algunos de los villanos que veremos en esta adaptación, y que habíamos visto en el trailer oficial de la serie, pero desconocíamos sus identidades.

Silvermane, el jefe criminal más peligroso de Nueva York

Para empezar, el video muestra que el actor Brendan Gleeson interpreta a Silvio Manfredi, mejor conocido como Silvermane. Este villano es un jefe criminal muy poderoso de Nueva York, líder del grupo conocido como Maggia. Silvermane se mantuvo joven mucho tiempo por una pócima de la juventud; cuando dejó de funcionar, decidió transformarse en un cyborg.

“Silvermane es un psicópata, pero también más inteligente que el narcisista promedio”, menciona Gleeson en el video.

Silvermane live-action y en cómics

Por si te suena, Silvermane apareció en adaptaciones de Spider-Man como la serie de los 90 y Spectacular Spider-Man. Además, en el DLC del juego de Insomniac, el estudio tomó la libertad creativa de fusionar a los personajes Hammerhead y Silvermane para desarrollar la historia; por eso vemos a un Hammerhead cyborg.

Flint Marko, El Hombre de Arena, tendrá su debut live-action en la pantalla chica

Un clásico que todos conocemos, William Baker, alias Flint Marko, alias El Hombre de Arena, es interpretado por Jack Huston. Ésta será la 2.a iteración en live-action que vemos de Sandman, pues la primera fue la que interpretó Thomas Haden Church en Spider-Man 3 y también en Spider-Man No Way Home.

En Spider-Noir, parece que esta versión de Marko será un antihéroe más que un villano, según la declaración de Huston en el video:

“The Sandman es el antihéroe definitivo. Su poder también es aquello que está matando”.

Thomas Haden Church (izquierda) y Jack Huston (derecha)

Tendremos doble Tombstone este 2026

Abraham Popoola interpretará a otro jefe criminal de Nueva York: Lonnie Lincoln, alias Tombstone. Lo interesante es que ésta no será la única adaptación live-action que tendremos del personaje este año.

En la película Spider-Man Brand New Day también saldrá Tombstone interpretado por Marvin Jones III, alias Krondon. Lo curioso es que, al igual que Nic Cage, Krondon ya interpretó la versión animada de Tombstone en Into the Spider-Verse. Nuevamente, estas versiones (live-action y animada) serán distintas entre sí.

Poopola menciona que este Tombstone será más vil e interesante porque conectará al personaje clásico de los cómics con una historia más aterrizada y callejera.

Marvin Jones III (izquierda) y Abraham Popoola (izquierda)

¿Electro? No, Megawatt

El último villano que nos muestra el detrás de cámaras es Dirk Leydon, alias Megawatt. Este villano sólo ha aparecido 2 veces en los cómics de Spider-Man: Spider-Man Unlimited #2 de 1993 y Maximum Carnage #14.

Dirk es un exconvicto y exactor australiano que obtuvo poderes de manipulación eléctrica. Enfrentó a Spider-Man, pero se retiró de la pelea porque sintió que agotaba sus reservas de energía; no se le visto desde entonces.

Es interesante la decisión creativa de utilizar a un personaje prácticamente desconocido en lugar de al icónico enemigo de Spider-Man con habilidades idénticas: Max Dillon, alias Electro.

Megawatt liveaction y en cómics

¿Quedan enemigos por descubrir en Spider-Noir?

Todo parece indicar que habrá otro villano con poderes de fuego… ¿posiblemente Molten Man?, pero aún no lo han presentado. Además de este personaje, desconocemos si hay otros villanos pendientes por aparecer, pero pensamos que puede ser que también incluyan a El Buitre.

¿Molten Man?

Quienes conocen el lore y han leído los cómics de Spider-Man Noir saben que El Buitre es el archienemigo de Spider-Man en esa realidad debido a que asesinó y se comió (sí, leíste bien) al tío Ben. Sería interesante ver la adaptación de esa narrativa en la serie.

Vulture noir

Spider-Noir se estrena este 27 de mayo de manera exclusiva en Prime Video y podrás disfrutar todos los episodios ese día. Tampoco olvides que se estrenará en 2 formatos: blanco y negro, y a color.

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