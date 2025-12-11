Deus Ex Remastered retrasa su lanzamiento y deja a los fans con más preguntas que respuestas

Aspyr promete una versión “definitiva”, pero necesitará más tiempo para cumplir las expectativas.

La comunidad esperaba volver a sumergirse en el caos conspiranoico de Deus Ex en 2026, pero esa cita deberá esperar. Aspyr confirmó que Deus Ex Remastered ya no debutará el 5 de febrero de 2026 y ahora no tiene fecha de lanzamiento. La noticia llega tras la recepción inicial del público, que dejó claro que la “edición definitiva” del icónico RPG de acción debía cumplir estándares muy altos.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Un retraso repentino, pero con una razón clara

Aspyr compartió un mensaje donde agradece el feedback de los jugadores tras la revelación de Deus Ex Remastered. Según el estudio, la decisión responde al objetivo de cumplir expectativas y ofrecer la mejor experiencia posible. Todos los pedidos anticipados serán reembolsados, y el equipo promete actualizaciones cuando estén listas. La versión remasterizada llegará a PlayStation 5, Xbox Series, PC vía Steam y Nintendo Switch 2 cuando finalmente debute.

Este fue su trailer de presentación:

¿Qué es Deus Ex Remastered?

Aspyr describe esta nueva edición como la versión definitiva del clásico de culto de 2000. El objetivo es restaurar y mejorar fielmente uno de los RPG de acción más influyentes del género, sin alterar su esencia. Tendrá un precio inicial de 29.99 dólares en plataformas digitales, con un descuento previo al lanzamiento. Los detalles de reservas en consola y PC se compartirán más adelante.

Deus Ex nos transporta al año 2052, una era donde pandemias, colapsos sociales y gobiernos en la sombra definen el mundo. Los jugadores controlan a JC Denton, un agente de UNATCO, cuyo trabajo es mantener el orden global. Sin embargo, pronto descubre que nada es lo que parece.

La aventura destaca por ofrecer decisiones reales, múltiples soluciones a cada problema y una narrativa que cambia según el estilo de juego del usuario.

Mejoras gráficas y de calidad de vida

El remaster busca modernizar el clásico con elementos como:

Iluminación mejorada

Sombras dinámicas

Física del agua más realista y efectos de partículas

Texturas renovadas

Modelos de personajes reconstruidos, mejor animación facial y físicas de ragdoll

También incluirá autoguardados, cargas rápidas, seguimiento de logros, guardado en la nube, soporte completo para mandos modernos y una interfaz pensada para 4K, ultrawide y configuraciones multimonitor.

¿Qué sigue ahora?

El retraso deja incógnitas, pero también esperanza de una versión que honre al clásico. Solamente queda esperar hasta que sus responsables decidan dar una nueva fecha de lanzamiento.

¿Crees que Aspyr logrará cumplir con las expectativas? ¿Comprarás Deus Ex Remastered cuando tenga fecha? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente