Diputado que apoyó impuesto a los videojuegos en México busca ser presidente municipal; Armando Samaniego va por Mexicali en Baja California

El político también minimizó el impacto que el ahora congelado impuesto hubiera tenido en la comunidad

Tal vez el nombre de Armando Samaniego ya te resulte familiar. Y sí, se trata del mismo diputado que recientemente causó polémica entre la comunidad gamer por impulsar un impuesto especial a los videojuegos en México bajo el argumento de que generan violencia y adicción. Ahora, el legislador comienza a perfilarse como uno de los favoritos para competir por la presidencia municipal de Mexicali, en Baja California.

Hoy, muchos fanáticos de los videojuegos en México encendieron las alarmas después de que diversas encuestas recientes colocan a Armando Samaniego como uno de los perfiles más fuertes de Morena rumbo a la alcaldía de la capital bajacaliforniana. Por un lado, una medición de Pluralmx le otorgó 22% de las preferencias internas entre simpatizantes morenistas, y eso lo posiciona por encima de otros aspirantes del partido, incluida la senadora Julieta Ramírez.

Por otro lado, una encuesta elaborada por la encuestadora Enkoll (vía Política Online) muestra un panorama todavía más favorable para el diputado federal. De acuerdo con dicha medición, Samaniego alcanza 50% de la intención de voto efectiva rumbo a la presidencia municipal de Mexicali, lo que supera ampliamente a sus competidores más cercanos, quienes registran 34% y 12%.

La encuesta también señala que el comunicador Gustavo Macalpin, quien competiría bajo la alianza PRI-PAN, se encuentra a 16 puntos de distancia del legislador morenista. En otras palabras, el diputado que recientemente intentó impulsar un impuesto a los videojuegos aparece hoy como el principal favorito para gobernar uno de los municipios más importantes de Baja California.

Armando Samaniego fue una de las principales voces que intentó responsabilizar a los videojuegos de la violencia en México

Meses atrás, Samaniego llamó la atención de toda la comunidad gamer tras defender públicamente la idea de aplicar un impuesto especial a videojuegos violentos o dirigidos a adultos. Según el legislador, este tipo de contenidos generan adicción y contribuyen a la violencia, razón por la que la industria debería aportar recursos al Estado.

Durante una intervención en la Cámara de Diputados declaró:

“Gravamos a los videojuegos violentos con contenido para adultos y no es ningún tipo de censura, es justicia social. Quien genere adicciones y violencia a través de la pantalla también debe contribuir con el Estado que atiende estas consecuencias. No es un castigo al entretenimiento ni al consumo. Es un acto de congruencia con la cuarta transformación; poner la salud, la equidad y la vida por encima del negocio”.

🗳️📌 IMPUESTO A VIDEOJUEGOS VIOLENTOS ES PORQUE GENERAN VIOLENCIA "DESDE LA PANTALLA": MORENA



El diputado José Armando Fernández Samaniego (Morena) defendió el impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento.



Argumenta que estos productos “contribuyen a la… pic.twitter.com/shRk0Ancrf — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 16, 2025

Las declaraciones provocaron fuertes críticas debido a que retoman argumentos que durante años han sido desacreditados por investigaciones científicas y especialistas. Actualmente, no existe evidencia sólida que demuestre una relación directa entre los videojuegos y los actos violentos en la vida real. Aun así, el diputado insistió en presentar al gaming como un problema social que debería ser regulado mediante impuestos adicionales, aunque después suavizó su postura.

Samaniego también minimizó el impacto económico que tendría la medida para los consumidores mexicanos. En otra de sus declaraciones, afirmó que “una persona que paga $400 MXN puede pagar $430 MXN”, comentario que rápidamente generó burlas y críticas por reflejar un aparente desconocimiento del precio real de muchos videojuegos y de la situación económica de millones de jugadores en México.

Además, aunque aseguró que el dinero recaudado serviría para financiar programas de prevención y educación digital, nunca detalló cómo funcionarían dichas iniciativas ni de qué forma se garantizaría el uso de esos recursos. Debido a ello, para muchos críticos la propuesta terminó pareciendo más una medida moralista y recaudatoria que una iniciativa seria respaldada con evidencia sólida y relevante.

Ahora, mientras se consolida como uno de los perfiles más fuertes rumbo a la presidencia municipal de Mexicali, las posturas de Samaniego sobre los videojuegos vuelven a colocarlo en el centro de la conversación entre la comunidad gamer mexicana.

Diputado de Morena, José Armando Fernández Samaniego

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