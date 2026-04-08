Director de Invincible VS lamenta el fracaso de 2XKO y promete que escucharán los comentarios de los fans: “los juegos de lucha son divertidos”

El desarrollador Dave Hall compartió nuevos detalles sobre el videojuego de peleas inspirado en la exitosa serie animada de Prime Video

Los videojuegos de lucha son muy queridos y tienen a sus espaldas comunidades muy leales, pero es innegable que pertenecen a un nicho relativamente pequeño. En este contexto, el máximo responsable de Invincible VS explicó por qué los jugadores deberían darle una oportunidad al proyecto y al género en su conjunto.

El título de Quarter Up y Skybound Games llamó mucho la atención de los fans desde el principio, pues en su primer avance prometía ofrecer una experiencia brutal y frenética; en ese sentido, el videojuego recuerda a uno de los exponentes más reconocibles: Mortal Kombat.

Pero para el director Dave Hall, los jugadores deberían probar todos los videojuegos de lucha por una simple razón: son muy divertidos.

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“Todo el mundo debería jugar a todos los juegos de lucha”

Recientemente, el creativo de Quarter Up mantuvo una entrevista con el medio PC Gamer en la que platicó sobre diversos temas relacionados con Invincible VS y los videojuegos de pelea en general. El desarrollador afirma que el encanto en ese tipo de experiencias está en presionar botones y entrar en la acción.

“Todo el mundo debería jugar a todos los juegos de lucha. Son simplemente divertidos. Tenemos una gran franquicia, y eso hará que la gente quiera echarle un vistazo. Pero lo entretenido es entrar en la acción, pulsar los botones y golpear a la gente. Si quieres competir, ¡llega hasta donde puedas!”.

Algunos videojuegos de peleas pueden resultar muy difíciles, especialmente para las personas ajenas al género. A menudo, es necesario invertir muchas horas para entender los conceptos básicos y ser mínimamente competente en las partidas en línea, y ya ni hablemos de competir en torneos o eventos.

El director de Invincible VS asegura que están muy enfocados en crear el mejor videojuego de lucha posible

En ese sentido, esta clase de títulos pueden ser difíciles de vender al público general. El aparente fracaso de 2XKO, que derivó en despidos masivos en Riot Games poco después del lanzamiento, es una prueba de las dificultades que enfrenta el género para atraer una audiencia masiva.

El director Invincible VS lamentó la situación que enfrentó el spin-off de League of Legends y explicó que su equipo está enfocado en ofrecer el mejor producto posible.

“Fue muy triste lo que pasó [con 2XKO], es una verdadera lástima. Mantenemos nuestros ojos abiertos y simplemente hemos seguido adelante con nuestros proyectos, y nos aseguramos de que nuestros juegos sean lo mejor que pueden ser para los jugadores y fans. Es así cómo lo abordamos”.

Desarrolladores de Invincible VS escucharán la retroalimentación

Por supuesto, las expectativas para un juego de lucha son muy diferentes a las que se esperan para un FPS o un título de mundo abierto. Con esto en mente, ¿qué significa para Invincible VS el éxito? Según el director Dave Hall, el equipo está enfocado en complacer a los fans y crear una gran comunidad para tener el mejor juego posible.

“Para nosotros, el éxito consiste simplemente en tener un juego genial. Así que esperamos que los fanáticos vengan, ya que hacemos todo lo posible para mostrarles a todos algunas cosas increíbles [en los avances]. Pero esperamos que vengan”.

El creativo de Quarter Up también aseguró que el estudio presta mucha atención a cada detalle y a los comentarios de los fans, y aseguró que las Betas son muy útiles para saber si van por el buen camino. “Seguiremos con las pruebas hasta el lanzamiento [de Invincible VS]”, comentó el desarrollador.

Desarrolladores de Invincible VS toman en cuanta la retroalimentación de los jugadores

Dave Hall promete que escucharán la retroalimentación de los fans y afirmó que las Betas cerradas que tuvieron lugar en el último año sirvieron para ajustar algunos aspectos de la experiencia, como la extensión de los combos y las transiciones de cámara. “Ha sido una retroalimentación increíble. Lo escuchamos todo, de verdad.”.

Los jugadores tendrán una última oportunidad para probar Invincible VS antes del lanzamiento oficial. Del 9 al 11 de abril, los fans de PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán unirse a la Beta abierta, que dará acceso a 10 personajes y múltiples modos de juego.

Pero cuéntanos, ¿te emociona este título de lucha? ¿Qué opinas de las reflexiones del director? Déjanos leerte en los comentarios.

Invincible VS estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC el 30 de abril de 2026. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

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