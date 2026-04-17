Director de Kingdom Come: Deliverance II está orgulloso de la nominación del título en los Gayming Awards, pero reitera que el RPG no es “woke” como otros juegos

Además de ser un enorme éxito comercial al vender más de 5 millones de unidades, Kingdom Come: Deliverance II recibió elogios de la crítica y fue merecedor de múltiples premios. Es evidente que hablamos de uno de los mejores juegos de 2025; sin embargo, su buena recepción no fue impedimento para que se viera envuelto en una polémica.

Como cualquier RPG que se respete, el juego de Warhorse Studios pone mucho peso en las decisiones de los jugadores. Durante la aventura es posible entablar relacionados con todo tipo de personajes, e incluso crear lazos personales con algunos NPC. Y en efecto, hay un vínculo LGBTQ+ totalmente opcional.

Antes de continuar, es importante detallar que compartiremos un spoiler de la trama principal del título de rol. Los fanáticos sabrán muy bien que es posible comenzar un romance gay entre Hans y Henry. Este hallazgo dio mucho de qué hablar durante el lanzamiento original en 2025, y el tema volvió a salir a colación a raíz de una nominación que recibió el juego.

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Daniel Vávra celebra la nominación del RPG en los Gayming Awards 2026

Hace poco se dieron a conocer las nominaciones de los Gayming Awards 2026, una ceremonia que pretende celebrar la diversidad y representación en la industria de los videojuegos. Para quizás sorpresa de un sector de la comunidad, Kingdom Come: Deliverance II apareció en la lista.

En específico, el RPG de Warhorse Studios recibió 2 nominaciones: Juego Favorito de los Fans y Mejor personaje LGBTQ+. Naturalmente, algunas personas mostraron su inconformidad y se apresuraron a decir que el videojuego medieval es un producto “woke”.

Sorpresivamente, Daniel Vávra, director creativo de Kingdom Come: Deliverance II, se mostró muy feliz de los reconocimientos y abordó la polémica en una publicación en redes sociales. Básicamente, señaló que la forma en que se implementó el romance gay en el juego es como se debería hacer, y criticó los títulos que, en su opinión, tienen inclusión forzada.

Kingdom Come: Deliverance II recibió 2 nominaciones en los Gayming Awards 2026

“Estoy totalmente orgulloso de eso, porque apoyo absolutamente el hecho de que lo hicimos exactamente como algo así debería hacerse. De una manera no coercitiva, natural y educativa (porque mostramos cómo eran realmente las cosas en la Edad Media sin idealizarlas)”, comentó el desarrollador.

Esta postura levantó las cejas de algunos fanáticos, quienes recordaron que el creativo expresó públicamente su apoyo a GamerGate en 2015 y se posicionó en contra del contenido “woke”, conocido en aquel entonces como SJW.

¿Kingdom Come: Deliverance II es woke? Director responde a las críticas

Daniel Vávra de Warhorse Studios es contundente y afirma que no intentó imponer el romance LGBTQ+ ni educar a la audiencia sobre el tema, contrario a lo que, según su opinión, sucede en muchos otros juegos. Además, señala que esa decisión hizo muy feliz a los miembros de la comunidad gay porque les dio la opción de ser ellos mismos en el RPG, sin afectar el resto de la experiencia.

Por otra parte, el director creativo de Kingdom Come: Deliverance II refuta la idea de que el juego es “woke”, y afirma que las personas que dicen eso forman parte de una “minoría muy pequeña y ruidosa”. De igual forma, señala que fue su idea y responsabilidad implementar la relación LGBT en el título de aventuras, y que incluso tuvo que convencer a otros de hacerlo.

“Creo que la absoluta mayoría de la gente lo entiende tal como fue concebido, y las ventas y reseñas de usuarios lo demuestran. Nada de eso significa que personalmente no me moleste la abundancia de tonterías ‘woke’ forzadas en la industria del entretenimiento al mismo tiempo. Gracias a todos”, concluyó el director.

Kingdom Come: Deliverance II permite que Henry y Hans tengan una relación LGBTQ+

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la postura de Daniel Vávra? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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