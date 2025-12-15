Director de Stellar Blade recibe prestigioso premio en Corea del Sur por sus contribuciones a la industria de los videojuegos

Kim Hyung-tae, fundador de SHIFT UP, fue merecedor de un reconocimiento presidencial en los recientes Korea Content Awards 2025

Stellar Blade dio mucho de qué hablar por su diseño de personajes y otras cuestiones, pero al final del día es un juego de acción bastante sólido que se sostiene por méritos propios gracias a sus excelentes sistemas de combate y construcción de mundo. Tras su debut en 2024, se consolidó como un enorme éxito comercial y crítico.

La buena recepción del título protagonizado por EVE no pasó desapercibida por el gobierno de Corea del Sur, que recientemente premió al director del estudio SHIFT UP en una importante ceremonia que busca celebrar a figuras destacadas del sector cultural y la industria del entretenimiento en general.

Video relacionado: PlayStation abandonó el Juego Como Servicio que tanto buscaba

Kim Hyung-tae de SHIFT UP recibe el premio presidencial

La semana pasada se llevaron a cabo los Korea Content Awards 2025, un evento organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur que está diseñados para honrar a las personas y empresas que contribuyeron al desarrollo de las industrias de contenidos en aquel país.

Gracias al éxito sin precedentes de Stellar Blade y a la popularidad continua del título para móviles Goddess of Victory: Nikke, Kim Hyung-tae, director de SHIFT UP, recibió una Mención Presidencial, considerado como uno de los premios más prestigiosos del sector en aquella nación.

El creativo surcoreano fue merecedor de tal reconocimiento por sus contribuciones a la cultura creativa y a la industria de los videojuegos en Corea del Sur, que en años y meses recientes ganó mucha visibilidad gracias, en gran medida, al buen recibimiento del título de Sony Interactive Entertainment y SHIFT UP.

Durante los Korea Content Awards 2025, el presidente entregó el galardón de alto nivel a Kim Hyung-tae, director de Stellar Blade

El director de Stellar Blade aceptó el honor y aprovechó la oportunidad para agradecer tanto a su equipo como a la comunidad de jugadores por apoyar al estudio y sus proyectos.

“Esta mención Presidencial es un agradecimiento a los desarrolladores y fans que creyeron en SHIFT UP y lo apoyaron. Seguiremos esforzándonos al máximo para promover la competitividad de los videojuegos coreanos a nivel mundial”, afirmó Kim Hyung-tae durante la ceremonia.

El futuro de SHIFT UP y Stellar Blade

Sin lugar a dudas, este reconocimiento es bien merecido. Stellar Blade debutó en abril de 2024 y fue un éxito instantáneo entre jugadores y críticos, consolidándose así como uno de los mejores lanzamientos del año pasado. En junio de 2025, abandonó la exclusividad con PS5 y llegó a PC, donde vendió millones de copias y rompió récords de jugadores concurrentes.

Ahora, el estudio SHIFT UP tiene la mira puesta en lo que está por venir. Tras el éxito del título de ciencia ficción, el equipo trabaja en una secuela que, según los últimos resultados financieros, llegará a las tiendas para finales de 2027. Esta continuación podría estar en camino a PlayStation 5, Xbox y PC, contrario a lo que sucedió con la primera entrega que fue exclusiva de la consola de Sony.

La compañía también lanzará Project Spirits, un juego multiplataforma para PC, consolas y dispositivos móviles que será publicado por Level Infinite, la marca editorial global de Tencent Games.

A pesar de ser una nueva franquicia, Stellar Blade fue un enorme éxito comercial

Pero cuéntanos, ¿eres fanático de los proyectos del estudio? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Stellar Blade.

Video relacionado: No sólo quieren censurar juegos, quieren apoderarse del Internet

Fuente