El liderazgo carismático de Phil Spencer no fue suficiente para salvar a XBOX y hace unos meses inició la era de Asha Sharma. Lo cierto es que la ejecutiva recibió el negocio de gaming de Microsoft en uno de los momentos más difíciles de su historia.

Si la marca ya tocó fondo, solo queda apostar por todo o nada. La nueva jefa de XBOX inició con cambios importantes y hay planes para recuperar porciones de mercado.

Sin embargo, como en todo cambio de administración en medio de una crisis, hay decisiones difíciles por tomar y recientemente la ejecutiva advirtió que están en camino, pero es por el bien del negocio.

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Phil Spencer, Asha Sharma y Matt Booty

Asha Sharma quiere construir un XBOX más fuerte, pero podría costar caro

De acuerdo con un documento interno al que tuvo acceso The Verge y fue verificado por Windows Central, Asha Sharma advirtió al equipo de XBOX que habrá decisiones difíciles.

Al respecto, la jefa de la marca de gaming señala que el objetivo es construir una versión más fuerte de XBOX, pero esto tendrá un costo:

"Estamos construyendo una XBOX más fuerte. Eso significa tomar decisiones difíciles sobre qué construimos, dónde invertimos y qué tipo de empresa necesitamos ser de cara al futuro; eso es parte de lo que se empieza a ver en el cambio de Xbox a XBOX. Refleja una decisión deliberada en cómo nos presentamos para los jugadores que más se preocupan por esta marca".

El futuro de XBOX está en juego

¿Las decisiones difíciles ponen en riesgo a Project Helix, XBOX Game Pass o XBOX Game Studios?

Más allá del tono corporativo de este mensaje, los fans de XBOX temen por la amplitud que podría abarcar una serie de decisiones complicadas en favor de la marca.

De acuerdo con un reporte de Jez Corden, fuentes internas revelaron que Project Helix no está en peligro. El nuevo hardware sigue en pie y se dice que Microsoft tiene equipos trabajando día y noche para asegurar tantas piezas de RAM como sea posible.

Sin embargo, el especialista señala que XBOX se está preparando para 2 años difíciles tras el lanzamiento de la consola. Primero, porque tiene que recuperar todo el mercado que perdió tras el desastre de Xbox One y la caída de Xbox Series X|S.

Por otra parte, XBOX Game Pass es el otro pilar del ecosistema de gaming de Microsoft. El servicio sufrió una sacudida con un aumento de precio, y Asha Sharma revirtió la decisión.

Sin embargo, y ante la llegada de nuevos niveles más accesibles, pero con menos contenido, hay temor por lo que vendrá en el futuro. Las entregas anuales de Call of Duty ya no serán día 1 y especialistas señalan que lo mejor que podría hacer el servicio en pro del negocio es quitar el beneficio de estrenos de XBOX Game Studios en día de estreno. Por el momento, se espera que la plataforma de suscripción siga tal cual.

Finalmente, la situación de XBOX Game Studios podría estar relacionada con las decisiones difíciles. Algunos estudios pequeños que fueron adquiridos por Microsoft no han tenido proyectos exitosos y esto podría jugar en su contra.

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