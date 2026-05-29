The Witcher IV atrajo las miradas de miles de fanáticos en su revelación inicial en 2024, algo totalmente comprensible al considerar que su predecesor es considerado uno de los mejores RPG de la última década. Los planes son sumamente ambiciosos, lo que, en última instancia, podría evitar que el próximo juego de la serie reciba contenido descargable.

La cuarta entrega de la franquicia es muy importante para el futuro, pues fungirá como el punto de partida para una nueva trilogía. Los detalles sobre los próximos títulos son escasos por obvias razones, pero se prevé que cada nuevo capítulo continúe la historia de Ciri, la aprendiz y protegida de Geralt de Rivia.

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¿The Witcher 4 recibirá DLC después del lanzamiento? CDPR responde

Es evidente que CD Project RED tiene las manos llenas, por lo que es lógico cuestionar cuáles son sus planes postlanzamiento para cada entrega. ¿Acaso los próximos juegos de la serie tendrán expansiones y DLC de historia? Todo parece indicar que no, así que lo mejor será que los fanáticos lo tengan en cuenta.

El tema salió a colación durante la última conferencia telefónica de resultados financieros de la compañía. En un momento, se le cuestionó al director ejecutivo Michał Nowakowski si los planes ambiciosos en torno a The Witcher IV y sus secuelas dejarán margen para desarrollar expansiones y contenido adicional.

El jefe de CDPR se mostró escéptico al respecto, y reconoció que sería muy difícil lanzar DLC para la próxima trilogía. Al final del día, confesó que la idea del estudio polaco es estrenar 3 juegos de la franquicia de fantasía en un lapso de 6 años, lo que indiscutiblemente representa un gran desafío.

“Como mencionaste en la pregunta, los planes son bastante ambiciosos. En concreto, se trata de lanzar 3 juegos de The Witcher en un periodo de 6 años. Si soy sincero, sería difícil para nosotros añadir una expansión a la próxima trilogía. Esta es la situación actual con respecto a ese tema en particular”, comentó Michał Nowakowski.

The Witcher IV se encuentra en pleno desarrollo y es la prioridad máxima del estudio, aunque todavía carece de una fecha de lanzamiento aproximada. Tras el fin del soporte de Cyberpunk 2077, cientos de desarrolladores pasaron a trabajar en el RPG protagonizado por Ciri.

Jarosław Ruciński, compilador técnico de CDPR, reconoció en una entrevista reciente que la compañía aprendió una dura lección tras el problemático lanzamiento del RPG de ciencia ficción de 2020, por lo que intentarán evitar que algo similar ocurra con su próximo gran proyecto.

The Witcher IV dará inicio nueva trilogía protagonizada por Ciri

The Witcher: Wild Hunt regresará en 2027 con un nuevo DLC

Si bien es probable que los fanáticos estén decepcionados al saber que The Witcher IV y sus secuelas no tendrán una expansión, al menos es por una buena razón. Además, CD Projekt RED desea hacer más amena la espera con una nueva expansión para la entrega de 2015.

Tras semanas de rumores, CDPR finalmente confirmó que The Witcher: Wild Hunt recibirá un nuevo DLC en 2027. El contenido descargable lleva como nombre Songs of the Past y debutará para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Tristemente, los fanáticos de PS4, Xbox One y Nintendo Switch se quedarán con las ganas de probarlo.

La expansión llega cortesía de Fool’s Theory, un estudio polaco que colaboró con CD Projekt RED. Geralt de Rivia asumirá una vez más el papel protagónico en la que posiblemente será su última gran aventura. I sí, es probable que la historia conecte de alguna u otra forma con la cuarta entrega de la saga.

Songs of the Past es la próxima expansión de The Witcher: Wild Hunt

Anteriormente, The Witcher: Wild Hunt le dio la bienvenida a 2 contenidos descargables: Hearts of Stone y Blood and Wine. Ambas expansiones recibieron muy buenas calificaciones por parte de los fans y críticos.

Pero dinos, ¿qué opinas de esa decisión? Déjanos leerte en los comentarios.

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