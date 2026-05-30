Hace unos días, la división de videojuegos de Microsoft anunció el lanzamiento de XBOX Player Voice, un foro donde los fans pueden hacer comentarios, críticas y sugerencias.

Entre lo más solicitado está el regreso a los juegos exclusivos. Los fans más apasionados de la marca están molestos con el hecho de que franquicias icónicas lleguen a PlayStation.

La motivación surge tras la rápida actuación de Asha Sharma y algunos pensaron que durante el Xbox Games Showcase podría haber cambios al respecto, pero no será así.

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Los logotipos de PlayStation, Nintendo y otras plataformas seguirán apareciendo en los anuncios de XBOX

Matt Booty confirma que el Xbox Games Showcase tendrá juegos multiplataforma

Durante un evento previo al XBOX Games Showcase, Matt Booty, director de contenidos de XBOX, dio un anuncio que cayó mal entre la comunidad de la marca de Microsoft.

Tras ser cuestionado sobre qué esperar en materia de anuncios para el próximo 7 de junio, el directivo mencionó que están pensando, primeramente, en la transparencia y lo que quieren informar a los jugadores.

Al respecto, reveló que parte de ese ejercicio es mostrar, tal cual, las plataformas de lanzamiento en que estará cada juego de Xbox Game Studios.

Esto significa que se mantendrá la estrategia de XBOX en cuanto a los lanzamientos multiplataforma y lo que hace en sus eventos recientes. A diferencia de PlayStation o Nintendo (con juegos third-party) XBOX no omite el uso de logotipos y nombres de otras consolas, aunque se trate de títulos de casa. En este caso, si una entrega de Xbox Game Studios llegará a PlayStation 5 y/o Switch 2, se mostrarán los logotipos de cada plataforma en el evento.

Microsoft will continue the precedent in showing what platforms a game is coming to, for next week's Xbox Games Showcase



More on the Official Xbox Podcast https://t.co/QeNjbje42y pic.twitter.com/R1dgKASVj8 — Wario64 (@Wario64) May 29, 2026

La comunidad está furiosa por lo que sucederá en el evento y ya lo llaman el logo-gate

Tras el anuncio de Matt Booty, los fans de Xbox respondieron de inmediato con críticas en redes sociales y foros.

El analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, reveló que foros ya se considera esta situación como el “logo-gate”.

Algunos fans señalaron que un evento de XBOX debe ser solo para juegos que salgan en sus plataformas y los third-party que deseen anunciarse ahí. Otros mencionaron que, debido a esto, “PlayStation tendrá un State of Play extendido” pues algunos anuncios del evento de Microsoft mostrarán el logotipo de la consola de Sony.

Por otra parte, la comunidad arremetió contra supuestos “insiders” en redes sociales que hace unos días aseguraron que XBOX no mostraría más logos de competidores en sus eventos, aunque se tratara de un título multiplataforma.

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