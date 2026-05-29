La era digital presenta muchos problemas e inconvenientes, pero es fácil argumentar que sus beneficios solapan los puntos negativos. Una de las grandes ventajas de comprar en las tiendas online de las consolas y PC es que a menudo es posible encontrar rebajas atractivas que nos permiten conseguir grandes juegos a precios muy económicos.

Justamente, los jugadores de PlayStation y Xbox tienen la oportunidad de conseguir uno de los mejores videojuegos de la historia por menos de $20 USD. Esta oferta ya está disponible en ambas plataformas, así que recomendamos que las personas que tengan interés en ampliar su biblioteca con una obra maestra no dejen pasar esta rebaja.

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Red Dead Redemption 2 cuesta $15USD en PlayStation y Xbox por tiempo limitado

En definitiva, hay pocos lanzamientos que pueden entrar en la categoría de “mejores videojuegos de la historia”, lo que reduce mucho la lista de posibilidades. Suponemos que muchos ya adivinaron que nos referimos a Red Dead Redemption 2, el aclamado western de 2018 que presume una puntuación de 97 en Metacritic.

Aunque muchos fanáticos ya tienen el título de Rockstar Games en su colección, ahora es un buen momento para que los nuevos jugadores se animen y conozcan la emotiva travesía de Arthur Morgan. Y es que el juego está disponible a un precio muy bajo en las consolas de Microsoft y Sony gracias a una rebaja especial.

Red Dead Redemption 2 tiene 75% de descuento en PlayStation 4 y Xbox One, lo que significa que las personas pueden adquirirlo por la baja cantidad de $14.99 USD más impuesto. Es un precio muy accesible, sobre todo al considerar que normalmente está disponible por $59.99 USD.

Si bien Rockstar Games jamás lanzó una versión nativa que aproveche las bondades del PS5 y Xbox Series X|S, el sandbox es totalmente funcional en ambas consolas gracias a la función de retrocompatibilidad.

En la plataforma de Sony, el juego está disponible por $14.99 USD, aunque los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium Deluxe pueden descargarlo sin costo adicional. Por otra parte, Red Dead Redemption 2 cuesta $299.75 MXN en las consolas de Xbox gracias a los precios regionalizados.

Tanto en Xbox como en PlayStation, la oferta estará vigente hasta el 10 de junio de 2026. Los jugadores tienen más de una semana para aprovechar la promoción y conseguir un juego con calificaciones casi perfectas a bajo costo.

Red Dead Redemption 2 tiene 75% de descuento en las consolas PlayStation y Xbox

Red Dead Redemption 3 podría ser una realidad

Aunque el western de mundo abierto jamás igualó la popularidad descomunal de Grand Theft Auto VI, sería un error decir que tuvo poco impacto en la industria. De hecho, Take-Two Interactive reveló la semana pasada que este proyecto ya superó la barrera de las 85 millones de copias vendidas.

Actualmente, Red Dead Redemption 2 es el tercer juego más vendido de todos los tiempos, sólo por detrás de Minecraft y GTA V. Sospechamos que la oferta de PlayStation y Xbox hará que más personas se animen a comprarlo.

Rockstar Games tiene toda su atención puesta en Grand Theft Auto VI, por lo que aún es demasiado pronto para hablar sobre su próximo gran proyecto. Se desconoce si la compañía está interesada en crear otro título ambientado en el Viejo Oeste, pero un actor cree que sería un error abandonar la franquicia.

Red Dead Redemption 2 está de rebaja en consolas

En específico, Roger Clark, quien se encargó de interpretar a Arthur Morgan en el sandbox de 2018, opinó que el siguiente juego del estudio debería ser Red Dead Redemption 3. Durante la entrevista se mostró optimista y cree que dicho juego podría ser una realidad tarde o temprano.

Pero dinos, ¿aprovechaste la promoción? Déjanos leerte en los comentarios.

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