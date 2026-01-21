Director de Yakuza Kiwami 3 pide a los fans jugar el nuevo prólogo en el orfanato

Los jugadores podrán jugar con los niños y ayudarles con sus deberes

Yakuza Kiwami 3 llegará el siguiente mes a consolas de nueva generación y afortunadamente, el remake del original Yakuza 3 de 2009 incluirá contenido nuevo. El director del juego incluyó una extensión del prólogo que espera que los jugadores aprecien y tomen su tiempo en explorar.

Al inicio de la aventura, el protagonista, Kazuma Kiryu, administra un orfanato llamado Morning Glory. En el título original de PS3, no se explora mucho en el orfanato ni en la dinámica que tiene Kiryu con los niños.

En Yakuza Kiwami 3, el prólogo fue extendido y ahora se podrá interactuar de manera más profunda con el orfanato y con los niños. El director del título categoriza al nuevo prólogo como un life-simulador con minijuegos. Los jugadores podrán cultivar vegetales, cocinar, ayudar a los niños con sus tareas, enseñarles a coser su ropa, pescar y atrapar insectos.

Además, cada niño contará con su propia identidad e historia y podremos construir y mejorar lazos sociales con cada uno de ellos para convertirnos en la mejor figura paterna posible.

Habrán más interacciones en el orfanato de Kazuma Kiryu

En una entrevista con el medio Automaton, el director Ryosuke Horii mencionó que considera que la sección del orfanato es la más importante del juego y que los jugadores no deberían saltársela. También comentó:

“La razón por la que Life at Morning Glory es más parecido a un juego de simulación de vida es porque quería representar a Kiryu como un padre. Creo que un padre no es alguien que solo está ahí para dar buenos consejos cuando algo sucede. Yo mismo soy padre, y creo que una gran parte de la crianza de los hijos se basa en las interacciones que se hacen a través de las tareas diarias. Así es como puedes construir confianza mutua y hacer que tu hijo se abra a ti.”

Yakuza Kiwami 3 también incluirá un spin-off llamado Dark Ties

Además de la extensión del prólogo en el orfanato, Yakuza Kiwami 3 incluirá un título spin-off protagonizado por Yoshitaka Mine, el antagonista de Yakuza 3. El spin-off se llama Dark Ties y se ambientará en la región ficticia de Kamurocho, en Tokyo.

Si bien está incluido en el juego, Dark Ties no estará como tal dentro de la campaña de Yakuza Kiwami 3. Una vez que los jugadores entren al menú del juego, podrán elegir si jugar la campaña de Kazuma Kiryu o la nueva aventura de Yoshitaka Mine.

El spin-off Dark Ties vendrá incluido en Yakuza Kiwami 3

El estudio declaró que la intención de Dark Ties es que los jugadores conozcan más a Yoshitaka Mine. Que lo vean más allá de su rol antagónico en la historia principal y se entienda cómo es que llegó a involucrarse en el mundo criminal de Japón y su afiliación con el clan Tojo. El estudio declaró lo siguiente:

“Dark Ties va a contar la historia original de Mine, que es el antagonista que se interpone en el camino de Kiryu en el original Yakuza 3, y trata de cómo comienza a entrar en el submundo, donde se desarrollan esquemas y vínculos”.

Yakuza Kiwami 3 saldrá este 12 de febrero para PS5, PS4, Xbox series X/S, Nintendo Switch 2 y Steam.

¿Qué opinas? ¿Te agrada el nuevo contenido de Yakuza Kiwami 3? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.