Creativos explican por qué Halo llegará a PlayStation: “se juega mejor cuando tenemos una comunidad grande”

Este año será muy importante para Xbox, pues celebrará a lo grande su 25.° aniversario y, a la vez, llevará su franquicia más icónica a más consolas. Halo llegará a PlayStation en cuestión de meses para reforzar como nunca la estrategia multiplataforma de Microsoft. Creativos detrás de Halo: Campaign Evolved, juego que se podrá disfrutar en PS5, explicaron por qué la popular serie llegará al ecosistema de Sony.

El nuevo lanzamiento es fundamental para el futuro de la franquicia, que ha tenido altibajos importantes desde hace años. Max Szlagor, director creativo del juego, y Damon Conn, su productor ejecutivo, consideran que Halo: Campaign Evolved será una pieza clave para reavivar el interés de los fanáticos veteranos de la saga y presentar la franquicia a nuevas audiencias.

¿Por qué Halo llegará a PlayStation? Creativos de la saga lo explican

Halo: Campaign Evolved es una especie de nuevo inicio para la saga. El juego traerá de regreso la campaña original de la primera aventura del Master Chief, un título que fue fundamental en la historia y desarrollo de Xbox. El lanzamiento busca llegar a nuevas audiencias con un apartado gráfico totalmente renovado y, por supuesto, con su lanzamiento en PlayStation 5.

La llegada de Halo a PlayStation responder a la estrategia multiplataforma de Xbox, pero creativos de Halo Studios hablaron de otros motivos vinculados al futuro de la saga. Max Szlagor y Damon Conn consideran que el juego reconectará a todos los fanáticos de la serie y presentará la saga a quienes se han mantenido alejados del ecosistema de Xbox durante todos estos años.

“Esperamos traer a los veteranos de la serie que han estado con nosotros durante los últimos 25 años y que jueguen con una generación completamente nueva. Hay gente que nunca ha tenido contacto con Halo. Quizás siempre han jugado con los productos de Sony, cambiaron de consola o simplemente lo extrañaron en su momento. Queremos que los jugadores vuelvan a estar juntos”.

Halo Studios espera que su nuevo lanzamiento reúna a toda la comunidad

Los desarrolladores saben que la llegada de Halo a PlayStation no es poca cosa, pues tiene muchas implicaciones para los jugadores y la historia de los videojuegos. Por ello, su meta es “honrar el legado de Halo en PlayStation” y “allanar el camino para expandir” su universo. La comunidad tiene un papel muy importante para cumplir esta misión, así que esperan que fans de Xbox, PlayStation y PC disfruten el nuevo juego.

“Halo se juega mejor cuando tenemos una comunidad grande y saludable. Vemos esto como una forma de crecer, expandir y reconectar a la comunidad”.

Más relanzamientos de Halo vendrían en camino

Luego de la recepción mixta de Halo Infinite, Xbox decidió regresar a las raíces de la saga. De acuerdo con múltiples reportes, Halo: Campaign Evolved es el primero de varios relanzamientos para revitalizar la franquicia con sus mejores juegos. De acuerdo con el creador de contenido RebsGaming, Xbox hará nuevas versiones de la trilogía original.

Si la información es precisa, entonces Halo 2 y Halo 3 también regresarían con mejoras y un lanzamiento para PlayStation 5. Al mismo tiempo, Halo Studios estaría trabajando en la próxima entrega principal de la saga y en un juego enfocado en la experiencia multijugador. Estos títulos no se han confirmado por ahora, así que son un rumor.

El juego de este año sería sólo el principio de los relanzamientos de Halo

