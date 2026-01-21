Clair Obscur: Expedition 33 supera a ELDEN RING y se convierte en el juego con más premios GOTY de la historia

Clair Obscur: Expedition 33 sigue cosechando éxitos luego de arrasar durante la temporada de premios de 2025. El RPG de Sandfall Interactive fue uno de los juegos más reconocidos del año pasado, y su buena racha aún no se detiene. Para principios de enero, el juego ya había ganado 291 premios GOTY, cifra que lo posicionó en el top 3 de los títulos más premiados de la historia.

La cantidad de estatuillas de Clair Obscur: Expedition 33 ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. Esto le permitió escalar las dos últimas posiciones que tenía pendientes, por lo que ya superó a The Last of Us Part II y ELDEN RING. Con ello, se convirtió en el juego más premiado de todos los tiempos.

Clair Obscur: Expedition 33 es el juego con más GOTY de la historia, ¿cuántos premios ha ganado?

El RPG de Sandfall Interactive fue el juego más premiado en The Game Awards 2025 y otros importantes eventos de la industria. Arrasó en categorías como Mejor RPG, Mejor Narrativa, Mejor dirección y, por supuesto, Juego del año. Su popularidad no ha parado desde entonces, pues durante la primera mitad de enero consiguió muchos premios más.

Para principios de 2026, el juego ya había superado en estatuillas a aclamados juegos como Baldur’s Gate III, The Witcher: Wild Hunt, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, God of War (2018), The Last of Us, The Elder Scrolls V: Skyrim, Astro Bot, entre otros. Los únicos rivales a vencer eran The Last of Us: Part II y ELDEN RING, que dominaban la lista de títulos con más premios GOTY de la historia.

Clair Obscur: Expedition 33 ya es el juego con más premios GOTY

Clair Obscur: Expedition 33 acaba de hacer historia, pues por fin sobrepasó a la secuela de Naughty Dog y le arrebató la corona al juego de FromSoftware. Esto significa que el RPG ya es el juego con más premios GOTY de todos los tiempos. Actualmente, suma 436 estatuillas, cifra con la que supera los 435 premios que recibió en su tiempo ELDEN RING.

La buena racha del juego de Sandfall Interactive aún no acaba, pues es uno de los favoritos para arrasar en los D.I.C.E. Awards, que se llevarán a cabo el 12 de febrero, a las 10:00 PM, hora de la Ciudad de México. Clair Obscur: Expedition 33 está nominado en 8 categorías del evento, incluyendo la de Juego del año.

El RPG le quitó la corona a ELDEN RING

El top 10 de juegos con más premios GOTY

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive) – 436

ELDEN RING (FromSoftware) – 435

The Last of Us Part II (Naughty Dog) – 326

Baldur’s Gate III (Larian Studios) – 288

The Witcher: Wild Hunt (CD Projekt Red) – 281

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) – 264

God of War (2018) (Santa Monica Studio) – 263

The Last of Us (Naughty Dog) – 257

The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) – 229

Astro Bot (Team Asobi) – 196

El éxito del RPG fue una sorpresa para Sandfall Interactive

Guillaume Broche, director de Clair Obscur: Expedition 33, y demás miembros de Sandfall Interactive se han mostrado muy sorprendidos y agradecidos con la recepción positiva del RPG. Pocos esperaban que el juego resonara tanto con los jugadores y se convirtiera en uno de los títulos más premiados de 2025.

En declaraciones para EDGE, Broche explicó que el rotundo éxito del juego fue una sorpresa para todos. Actualmente, el estudio trabaja en su próximo gran juego, que conservará la ambición de Clair Obscur: Expedition 33 sin comprometer el futuro de Sandfall Interactive.

“Lo que más nos sorprendió fue la gran conexión que la narrativa, las secuencias cinemáticas y la historia tuvieron con la gente. Esto es lo más difícil de cuantificar porque siempre es muy personal. Así que el hecho de que funcionara tan bien casi al instante nos hizo pensar: ‘Bueno, esto es cien veces mejor de lo que esperábamos'”.

