MAPPA, estudio de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, forma alianza con Netflix: sus nuevos animes llegarán de forma exclusiva al servicio

MAPPA, uno de los estudios más prestigiosos de la industria del anime, reforzó su alianza con Netflix. La plataforma de streaming ha apostado en grande por producciones asiáticas durante los últimos años. Las series animadas japonesas han tenido una excelente recepción entre su audiencia, así que quiere nutrir su catálogo con aún más animes.

Por medio de un comunicado, MAPPA y Netflix hicieron oficial una nueva alianza estratégica. El estudio detrás de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y demás franquicias llevará sus nuevas series originales a Netflix de forma exclusiva. Por su lado, la compañía codirigida por Ted Sarandos y Greg Peters apoyará al estudio japonés en el desarrollo de nuevos animes y en la producción de merchandising.

MAPPA y Netflix refuerzan su alianza enfocada en el anime

Uno de los objetivos principales de MAPPA y Netflix es trabajar en nuevos proyectos “con una perspectiva global”. La compañía encargada del servicio de streaming reconoció el talento del estudio japonés. Resaltó la forma en que supera “los límites de la producción de anime tradicional”, así como la libertad creativa y la pasión de sus creativos.

Netflix también destacó la popularidad que tiene el anime entre sus suscriptores. De acuerdo con estadísticas, más de la mitad de los usuarios del servicio consumen anime. Kaata Sakamoto, vicepresidente de contenido de Netflix para Japón, destacó que la audiencia del anime se ha triplicado durante los últimos 5 años. Por ello, la alianza con MAPPA es muy importante.

“Gracias a esta colaboración, ambas compañías trabajarán juntas en nuevos proyectos con una perspectiva global, desde el desarrollo de historias hasta la producción de merchandising, y Netflix transmitirá en exclusiva una selección de animes originales producidos por MAPPA a sus suscriptores de todo el mundo”.

MAPPA y Netflix trabajarán en nuevas producciones originales

Los nuevos anime de MAPPA se estrenarán en Netflix de forma exclusiva y a nivel mundial. Manabu Otsuka, presidente y director ejecutivo del estudio, explicó que la alianza les ayudara a ser independientes, tanto en el “ámbito creativo como en el empresarial”. Afirmó que trabajarán duro para que la colaboración con Netflix se extienda durante años.

“Los estudios de animación japoneses deben liderar proactivamente cada etapa, desde comprender las necesidades de la audiencia global y desarrollar proyectos, hasta llegar a los espectadores y expandir los negocios relacionados. MAPPA se compromete a profundizar su colaboración con Netflix, buscando una colaboración a largo plazo que beneficie a ambas partes”.

Netflix continúa con las negociaciones para comprar Warner Bros.

Además de extender su alianza con MAPPA para ofrecer más anime a sus clientes, Netflix también se reforzará como nunca con la compra de Warner Bros. Discovery. La compañía pagará $82 mil millones de dólares para quedarse con el enorme negocio, que incluye estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

Cuando la adquisición se concrete, Netflix será el nuevo dueño de Harry Potter, Juego de Tronos, El Mago de Oz, el Universo DC, The Big Bang Theory, Los Soprano y muchas IP más que han marcado a generaciones. Por si fuera poco, Warner Bros. Games también pasará a sus manos, por lo que NetherRealm Studios, Rocksteady, Avalanche Studio y TT Games se unirán a Netflix.

Paramount, compañía dirigida por David Ellison, también estaba interesada en la adquisición de Warner Bros., por lo que ha hecho lo posible para frenar la compra. El acuerdo aún pasará por la lupa de diversos organismos reguladores y se espera que se concrete en el tercer trimestre de 2026.

Las franquicias y estudios de Warner Bros. pasarán a manos de Netflix este año

