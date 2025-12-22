Donkey Kong Bananza recibe la versión 3.0.0 con mejoras de cámara y un nuevo idioma

El plataformas 3D de Nintendo sigue ajustándose en Nintendo Switch 2 con una actualización discreta, pero muy pedida por la comunidad.

Nintendo continúa afinando Donkey Kong Bananza, uno de los títulos más refrescantes del catálogo de Nintendo Switch 2. Ahora, el juego acaba de recibir la versión 3.0.0, una actualización enfocada en pulir la experiencia. Aunque no agrega contenido nuevo, sí introduce ajustes prácticos que responden a comentarios recurrentes de los jugadores.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Desde su lanzamiento, Donkey Kong Bananza se ha destacado por su ritmo ágil, niveles verticales y una cámara dinámica que acompaña la acción. Sin embargo, justamente ese sistema de cámara generó opiniones divididas. Algunos jugadores agradecían su comportamiento automático, mientras otros pedían mayor control manual durante las secciones más precisas.

¿Qué incluye la actualización?

La versión 3.0.0 atiende directamente la solicitud mencionada. Ahora es posible activar o desactivar el seguimiento automático de la cámara desde el menú de opciones, accesible al pausar la partida. Este cambio permite adaptar la experiencia a distintos estilos de juego, especialmente en retos de plataformas exigentes.

Además del ajuste de cámara, Nintendo amplió el soporte de idiomas. El juego ahora incluye tailandés como opción disponible. Al configurar el sistema de Nintendo Switch 2 en Thai/English, todos los textos se mostrarán en tailandés, mientras que el audio se mantiene en inglés.

Este tipo de actualización refuerza el enfoque global de Nintendo con sus lanzamientos recientes. Aunque Donkey Kong Bananza no es un juego narrativo pesado, contar con más idiomas amplía su alcance y mejora la accesibilidad para nuevos jugadores.

Más ajustes y corrección de errores

Como es habitual en este tipo de parches, la versión 3.0.0 también incluye ajustes internos. Nintendo confirmó que se corrigieron varios problemas menores y se realizaron cambios adicionales para mejorar la estabilidad y la experiencia general de juego. No se especificaron detalles concretos, pero los jugadores deberían notar un desempeño más pulido.

Donkey Kong Bananza se ha mantenido activo desde su estreno en Nintendo Switch 2, con actualizaciones constantes que buscan refinar su jugabilidad. Esta nueva versión no revoluciona el juego, pero demuestra que el equipo sigue atento a la retroalimentación de la comunidad.

¿Ya probaste la nueva opción de cámara? ¿Crees que estos ajustes hacen más cómodo el control en los niveles avanzados? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente