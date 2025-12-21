Arrebatan GOTY a Clair Obscur: Expedition 33 por mentira de Sandfall Interactive sobre inteligencia artificial

Los Indie Game Awards se aferraron a sus principios y descalificaron al aclamado juego francés

Para nada es mentirá que Clair Obscur: Expedition 33 arrasó en The Game Awards 2025 e hizo historia, pero no está libre de controversia. El título francés ha sido fuertemente vinculado con la inteligencia artificial y acaba de perder 2 premios por mentira de Sandfall Interactive en torno a ello.

El pasado jueves, 18 de diciembre, se llevaron a cabo los Indie Game Awards 2025 (IGA), que celebraron lo mejor en la escena indie durante 2025. Clair Obscur: Expedition 33 ganó en las 2 categorías en las que estuvo nominado, pero dichos premios ya no tienen valor.

La organización retiró todas las nominaciones a Clair Obscur: Expedition 33 y, por consiguiente, se revocaron los premios que consiguió a partir de ellas, precisamente Juego debutante y el prestigioso Juego del año.

¿Por qué le quitaron el GOTY a Clair Obscur: Expedition 33?

La revocación ocurrió el sábado 20 de diciembre, luego de que el comité de nominación hiciera público su resolución a través de Bluesky y su página oficial.

Los responsables dejaron clara su férrea postura en contra de la inteligencia artificial generativa y que no hubo problema con la nominación de Clair Obscur: Expedition 33 porque “representantes de Sandfall Interactive” mencionaron que “no se usó inteligencia artificial generativa en el desarrollo” del juego.

No obstante, en plena ceremonia el estudio afirmó lo contrario: que sí se había usado inteligencia artificial generativa para arte en la producción de Clair Obscur: Expedition 33.

“Si bien los elementos en cuestión fueron parchados y es un juego maravilloso, va en contra de las regulaciones que tenemos vigentes”, expresó el comité.

Dicho esto, el nuevo GOTY de los Indie Game Awards es Blue Prince y el premio al Juego debutante fue para Sorry We’re Closed.

Sandfall Interactive no ha emitido comentario alguno sobre la anulación de los premios.

Por si te lo perdiste: Hades II tiene mejor calificación que Clair Obscur: Expedition 33.

Los Indie Game Awards anulan GOTY de Clair Obscur: Expedition 33 (imagen: Sandfall Interactive, Kepler Interactive, Indie Game Awards, LEVEL UP)

Los Indie Games Awards revocaron otro reconocimiento

Adicionalmente, se anuló un tercer premio, el de Vanguardia indie, que se otorgó originalmente a Gortyn Code por su trabajo en GB Studio con el juego Chantey, pues el comité fue fiel a sus principios.

Este reconocimiento se invalidó precisamente porque las copias físicas de Chantey correrían por cuenta de ModRetro, compañía propiedad de Palmer Luckey (fundador de Oculus) que es sumamente controversial por producir consolas retro con el mismo material con el que se producen los drones de defensa de su otra compañía, Anduril.

De acuerdo con el comité, se enteró de la “naturaleza vil” de ModRetro y su “consola portátil horrible y asquerosa” días después de la premiación, por lo que llegó a la resolución de anular el premio.

“Como la compañía va estrictamente en contra de los valores de los IGA, y debido a los vínculos con ModRetro, el reconocimiento Vanguardia indie de Chantey también se retiró”, explicó el comité.

Entérate: popularidad de Clair Obscur: Expedition 33 estalla tras ganar el GOTY en The Game Awards 2025.

The IGAs Nomination Committee is officially retracting Debut Game and Game of the Year, awarding both categories to new recipients. Additionally, we are retracting one of the Indie Vanguard recipients.Full details can be found in our FAQ under Game Eligibility: www.indiegameawards.gg/faq — The Indie Game Awards (@indiegameawards.gg) 2025-12-20T18:45:10.232Z

¿Qué opinas de la decisión en contra de Clair Obscur: Expedition 33? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con la escena de juegos indie si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3