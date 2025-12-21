Five Nights at Freddy’s 2 es un éxito, pero entra fácilmente en el top 5 de las peores películas de 2025

FNAF 2 recaudó millones de dólares en taquilla y enamoró a los fans de los videojuegos, pero recibió malas críticas

Las adaptaciones de videojuegos experimentaron un repunte de popularidad gracias a producciones de excelente calidad como la primera temporada de The Last of Us y el anime Cyberpunk: Edgerunners; sin embargo, eso no significa que todos los lanzamientos estén a la altura. Una de las más grandes decepciones en años recientes es, sin duda, Five Nights at Freddy’s 2.

La cinta de terror llegó a la cartelera internacional a inicios de diciembre de 2025. Y aunque superó los pronósticos comerciales y contentó a los fans gracias a sus referencias al material de origen, el público ajeno a la franquicia y los críticos profesionales salieron de los cines con un mal sabor de boca.

Esa decepción se refleja de inmediato en las malas calificaciones. Y si, el filme de Universal y Blumhouse tiene un lugar destacado en la lista deshonrosa de las peores películas del año.

Five Nights at Freddy’s 2 es la tercera peor película de 2025 en Metacritic

Tras su debut en cines, FNAF 2 recibió muy malas críticas por parte de la prensa especializada. Al principio obtuvo una calificación bastante mediocre de 22 en Metacritic, lo que pintaba un panorama poco alentador. Y aunque el promedio mejoró con el paso de los días, al final la conclusión es la misma.

En este momento, Five Nights at Freddy’s 2 tiene un puntaje de 26 basado en 24 reseñas. De esta manera, la película de terror que vuelve a poner a los animatrónicos en el centro de atención se posiciona fácilmente en el top 5 de los peores estrenos cinematográficos de 2025.

Para ser más precisos, el filme protagonizado por Josh Hutcherson y Elizabeth Lail se encuentra en el puesto número 3 de las peores películas de 2025, sólo por detrás de la infame War of the Worlds de Ice Cube y la ignorada Bride Hard de Rebel Wilson. The Strangers: Chapter 2 y Hurry Up Tomorrow completan el podio.

Con una calificación promedio de 26 en Metacritic, Five Nights at Freddy’s 2 entra en el top 10 de las peores películas de 2025

A continuación, compartimos la lista completa con los 10 peores estrenos del año:

1.- War of the Worlds ― 6

2.- Bride Hard ― 23

3.- Five Nights at Freddy’s 2 ― 26

4.- The Strangers: Chapter 2 ― 28

5.- Hurry Up Tomorrow ― 29

6.- The Electric State ― 30

7.- Juliet & Romeo ― 31

8.- Smurfs ― 31

9.- Modi – Three Days on the Wing of Madness ― 32

10.- Regretting You ― 33

Para poner estos datos en perspectiva, es preciso señalar que Five Nights at Freddy’s 2 tuvo la misma calificación que la adaptación live-action de Borderlands. También tuvo peor puntaje promedio que la película de Minecraft, que, pese a las críticas negativas, consiguió una valoración promedio de 45 en Metacritic y dominó la taquilla durante semanas.

Five Nights at Freddy’s 2 es un éxito, a pesar de la mala recepción

Tal como sucedió con el filme de 2023, FNAF 2 logró pisar con fuerza en su estreno en cines y tuvo una mejor recepción por parte de los fanáticos, con una calificación de 7.1. Eso fue suficiente para recaudar una gran suma de dinero durante las primeras semanas en cartelera.

La cinta dirigida por Emma Tammi ya generó $103.8 millones de dólares en su natal Estados Unidos, con ganancias de $84.2 millones de dólares en el resto del mundo. Esto eleva la recaudación mundial a $188.1 millones de dólares, una cifra bastante sólida si se toma en cuenta el presupuesto de alrededor de $36 MDD.

Eso sí, es probable que Five Nights at Freddy’s 2 esté cerca de terminar su carrera por los cines. Según reportes, próximamente debutará en formato digital y se podrá comprar y rentar a través de Prime Video y otras plataformas digitales.

La secuela de Five Nights at Freddy’s es un éxito en taquilla, a pesar de las malas críticas

Pero cuéntanos, ¿crees que la película merece las malas críticas? ¿Te gustó el largometraje? Déjanos leerte en la sección de comentarios y comparte tu top personal del año.

