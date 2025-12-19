Gratis: Steam consiente a los fans de PC y regala 3 juegos, incluido un encantador título de anime

Por tiempo limitado, los jugadores con una cuenta en la plataforma de Valve podrán conseguir 3 obsequios especiales

Estamos en la época de Navidad, así que es el momento ideal para dar obsequios a quienes nos importan. Los desarrolladores lo saben muy bien, y es por eso que permitirán que 3 juegos estén disponibles completamente gratis en Steam. La única mala noticia es que se trata de ofertas con caducidad, así que hay que ser rápidos para reclamar los regalos.

Steam es la plataforma de PC más popular del mundo, pero presenta un gran defecto: no tiene una campaña de videojuegos gratuitos al más puro estilo de la Epic Games Store. ¿Eso significa que es imposible conseguir títulos sin gastar un centavo? En lo absoluto.

Además de los numerosos free-to-play que siempre se pueden descargar sin costo, en algunas ocasiones las compañías consienten a la comunidad de PC y ofrecen regalos como parte de promociones especiales. Los jugadores deben ser rápidos, pues durante el presente fin de semana será posible conseguir gratis un total de 3 títulos.

100% Orange Juice está disponible gratis en Steam

Quizás el obsequio más llamativo de la lista sea 100% Orange Juice, cuyo debut original tuvo lugar en 2013. A pesar de que se trata de una experiencia relativamente antigua, mantiene una comunidad sólida en Steam gracias a las actualizaciones que agregan nuevo contenido; y claro, se volvió mucho más popular gracias a esta oferta de tiempo limitado.

Para aquellos que no estén familiarizados con esta propuesta de PC, deben saber que se trata de un encantador videojuego de mesa con estética de anime que presenta personajes de las franquicias Flying Red Barrel, QP Shooting, Suguri y Sora.

Pese a su enfoque multijugador, este proyecto de Orange_Juice y Fruitbat Factory presenta 4 campañas single-player y más de 50 cartas para coleccionar. Las personas interesadas deben saber que estará disponible gratis en la plataforma de Valve hasta el 22 de diciembre de 2025.

Jugadores de PC pueden conseguir sin costo una copia del tierno 100% Orange Juice

Esta promoción forma parte de los festejos por las 3 millones de descargas. Para celebrar este hito, los desarrolladores también lanzaron un nuevo personaje gratuito conocido como Popomi y nuevos atuendos para los miembros del plantel que recibieron más votos por parte de la comunidad.

Rat Quest es un curioso plataformero retro

Los jugadores de PC que están en búsqueda de una experiencia más “clásica”, deben mirar a Rat Quest. Este título independiente debutó el 25 de mayo de 2024 sin hacer mucho ruido, aunque en este momento tiene reseñas muy positivas basadas en 12 comentarios de usuarios.

Estamos frente a un plataformero de aspecto retro donde el personaje principal es un ratón pequeño, quien se embarca en una travesía para conseguir queso. Pese a tener una estética minimalista, su desarrollador promete un gameplay emocionante y un gran nivel de reto, pues cada salto importa y fallar significa reiniciar desde el último punto de control.

Rat Quest está lejos de ser el videojuego más ambicioso de la historia, pero vale la pena darle el beneficio de la duda ahora que es posible conseguir con 100% de descuento en Steam. Los jugadores interesados tendrán hasta el 25 de diciembre de 2025 para reclamarlo gratis.

El plataformero Rat Quest no tiene costo en este momento en la tienda de Valve

Un simulador de construcción está disponible sin costo en la tienda de Valve

Las promociones de videojuegos gratuitos son ideales para probar experiencias que, de lo contrario, podríamos dejar pasar de largo. Es probable que Toy Tinker Simulator se encuentre en esa lista, pues su concepto peculiar apela a gustos muy específicos. Pero gracias a la oferta de la plataforma de Valve, ahora es posible conseguirlo sin costo alguno.

Como su nombre indica, este simulador de Turquoise Revival Games y GrabTheGames permite asumir el rol de un fabricante de juguetes. Será necesario desmontar las piezas, realizar exhaustivos procesos de cuidado y tomar fotografías. El objetivo es comprar nuevas herramientas, ampliar la oficina y eventualmente construir un museo.

Aunque Toy Tinker Simulator tiene reseñas mixtas en Steam, ahora es un buen momento para probarlo de primera mano. Hay que ser rápido, pues únicamente estará disponible gratis en la tienda de PC hasta el 21 de diciembre. Al igual que el resto de regalos, si se reclama durante la promoción será posible conservarlo para siempre en la colección.

Toy Tinker Simulator tiene 100% de descuento y está disponible sin costo en Steam

