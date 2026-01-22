Double Fine revela KILN, un caótico juego donde la cerámica se moldea para pelear y romperse

El estudio apuesta por la física divertida y la destrucción creativa en su nuevo brawler presentado en el Xbox Developer Direct 2026.

Durante el Xbox Developer Direct 2026, uno de los anuncios más curiosos llegó desde un estudio conocido por su imaginación sin límites. Entre propuestas grandes y franquicias conocidas, Double Fine Productions presentó un proyecto completamente distinto, caótico y creativo que de inmediato capturó miradas curiosas. Su nombre es KILN, una entrega que promete combinar creación artística y combate multijugador de una forma poco vista en el género.

A primera vista, KILN parece un brawler más, pero basta observar unos minutos para entender que su propuesta va mucho más allá de golpear y esquivar. Aquí, los jugadores no eligen un personaje prediseñado antes de entrar a la acción. En su lugar, crean a sus propios guerreros de cerámica en tiempo real, usando una rueda de alfarero mágica dentro de cada partida.

Crear también es pelear

El corazón de KILN está en su sistema de creación en tiempo real, una mecánica que rompe con las reglas tradicionales del género. Durante las partidas, los jugadores moldean a sus combatientes, conocidos como Vessels, directamente en el campo de batalla. Cada forma, tamaño y proporción influye en el comportamiento del personaje durante el combate.

Un Vessel grande y robusto puede resistir más golpes y empujar enemigos con facilidad, pero es lento y torpe. En contraste, uno pequeño y estilizado se moverá con más velocidad, aunque será más frágil ante ataques directos. En KILN, la creación va más allá de la estética, también define estrategias, roles y decisiones clave durante los enfrentamientos.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

Combate impulsado por física y destrucción

Una vez en acción, KILN apuesta por un combate totalmente basado en físicas. Los Vessels no se mueven como personajes tradicionales, sino como figuras de cerámica animadas con peso y reacciones exageradas. Cada golpe, caída o empujón genera resultados impredecibles y, muchas veces, cómicos.

La destrucción juega un papel clave. Los Vessels pueden romperse, perder partes o deformarse durante el combate, lo que cambia su desempeño en tiempo real. Un brazo dañado puede reducir la fuerza de ataque, mientras que una base rota afecta la estabilidad del personaje. Todo esto refuerza la sensación de improvisación constante.

Double Fine aprovecha este sistema para fomentar momentos caóticos y memorables. Ninguna pelea se siente igual, y el resultado rara vez depende sólo de la habilidad técnica. La creatividad, el ingenio y la capacidad para reaccionar ante el desastre son igual de importantes.

Un multijugador centrado en presión constante

En el modo multijugador, KILN propone enfrentamientos por equipos donde el objetivo principal es destruir los Vessels enemigos y evitar que el rival tenga tiempo para crear los suyos. El ritmo es intenso y no permite distracciones prolongadas.

Cada equipo debe coordinar ataques, proteger a quienes están moldeando nuevos Vessels y aprovechar los errores del enemigo. Interrumpir el proceso de creación rival puede cambiar por completo el curso de una partida, lo que genera enfrentamientos llenos de tensión y empujones desesperados.

Además, la comunicación y el trabajo en equipo se vuelven esenciales. Aunque cada jugador controla a su propio Vessel, el éxito depende de decisiones colectivas, control del espacio y presión constante sobre el equipo contrario.

Un origen creativo muy Double Fine

Como muchos de los proyectos más originales del estudio, KILN nació durante Amnesia Fortnight, el evento interno de Double Fine Productions donde los desarrolladores crean prototipos experimentales en poco tiempo. Esta tradición ha dado lugar a varias ideas únicas, y Kiln es una de las más ambiciosas que han decidido convertir en un juego completo.

La temática gira en torno a espíritus montañeses que crean y destruyen vasijas vivientes, una idea tan extraña como encantadora. Esa identidad se refleja en su estilo visual, tono humorístico y enfoque juguetón, elementos que ya son sello del estudio.

Plataformas y su ventana de lanzamiento

Kiln fue anunciado oficialmente para Xbox, PlayStation y PC, lo que confirma un lanzamiento multiplataforma desde el primer día. Double Fine Productions y Xbox Game Studios señalaron que el juego llegará durante la primavera de 2026, aunque todavía no hay una fecha. Además, estará disponible desde el día 1 en Xbox Game Pass Ultimate.

Con su combinación de creación en tiempo real, combate físico y multijugador caótico, KILN se perfila como una de las propuestas más frescas y diferentes de este año. Su éxito dependerá de qué tan bien logre equilibrar creatividad y competencia, pero su identidad ya lo distingue del resto.

¿Te llama la atención un brawler donde crear es tan importante como pelear?, ¿crees que KILN pueda encontrar su lugar dentro del multijugador competitivo actual? Cuéntanos en los comentarios.

