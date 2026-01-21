Ubisoft retrasa 7 títulos, cierra 2 estudios y cancela 6 juegos, incluido el remake de Prince of Persia: Sands of Time

A pesar de lanzamientos importantes como XDefiant y Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft aún está lejos de vivir su mejor momento. En un intento de “impulsar un fuerte repunte” de su negocio, la compañía francesa confirmó que pasará por una reestructuración organizacional que, lamentablemente, derivará en cierre de estudios, retrasos y cancelaciones.

El miércoles 21 de enero de 2026, la empresa liderada por Yves Guillemot confirmó que se tomó la decisión estratégica de reorientar el portafolio, reasignar recursos y revisar de manera exhaustiva el calendario de estrenos para los próximos 3 años.

Prince of Persia: Sands of Time está oficialmente cancelado junto a más juegos

Como resultado de estas medidas, 6 videojuegos jamás verán la luz del día. En la lista de los títulos cancelados encontramos al esperado remake de Prince of Persia: Sands of Time, que se creía que iba a debutar pronto. La nueva versión del clásico de aventuras se anunció en 2020, pero sufrió numerosos retrasos tras pasar por un desarrollo turbulento.

No se compartieron muchos detalles sobre el resto de títulos que pasarán por la guillotina. Entre los proyectos enlatados se encuentra un lanzamiento para dispositivos móviles y otras 4 experiencias no anunciadas, incluidas 3 franquicias originales. La compañía argumentó que estos proyectos no cumplieron con sus expectativas de calidad.

Ubisoft también anunció el retraso de 7 videojuegos. Se desconoce cuáles son las propuestas que ahora tardarán más en llegar a las tiendas, pero se confirmó que uno de ellas iba a lanzarse antes de abril de 2026; ahora, debutará antes de abril de 2027.

Por otra parte, la compañía dio a conocer formalmente el cierre de 2 estudios: Halifax y Stockholm, cuyo fin de operaciones se reveló hace un par de semanas. Durante la conferencia, la empresa francesa comentó que acelerará sus iniciativas de reducción de costos y confesó que considerará vender otros activos, pero no proporcionó más detalles al respecto.

En lo que se refiere a los despidos, Ubisoft fue cautelosa y no brindó datos sobre el número de trabajadores que perderán su empleo. El director financiero Frederick Duguet señaló que algunas personas se concentrarán en otros grandes proyectos, pero otras abandonarán la empresa.

Como parte de estos anuncios, la multinacional reveló que ahora operará bajo 5 casas creativas, cada una enfocada en diferentes franquicias y estilos de juego. Estas agrupaciones contarán con su propio equipo liderazgo y tendrá responsabilidad “de principio a fin” sobre su portafolio.

La primera es Vantage Studios, la filial en parte propiedad de Tencent que supervisará el desarrollo de nuevos títulos de Rainbow Six, Assassin’s Creed y Far Cry. El resto de las casas creativas son las siguientes:

CC2: dedicada a “experiencias competitivas y cooperativas de disparos”, incluidas The Division, Ghost Recon y Splinter Cell.

CC3: trabajará en “experiencias de juegos como servicio”, como For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla y Skull & Bones.

CC4: se enfocará en mundos de fantasía y universos narrativos como Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia y Beyond Good & Evil.

CC5: equipo dedicado a “recuperar la posición en los juegos casuales y familiares” en marcas como Just Dance, Uno y Hasbro.

Ubisoft dio a conocer que se asignarán estudios de producción a cada casa creativa, mientras que algunos formarán parte del equipo de Red Creativa, que compartirá experiencia y brindará apoyo para el desarrollo conjunto. El personal deberá regresar a las oficinas 5 días a la semana, con la posibilidad de trabajar desde casa durante algunas jornadas.

“Si bien estas decisiones son difíciles, son necesarias para construir una organización más centrada, eficiente y sostenible a largo plazo. En conjunto, estas medidas marcan un punto de inflexión decisivo para Ubisoft”, comentó el director Yves Guillemot.

La reestructuración organizacional de Ubisoft ha estado en proceso durante un año

