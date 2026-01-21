LEVEL UP AWARDS 2025: elegimos los mejores videojuegos, talentos y tendencias de 2025. ¿Qué destacó en el gaming el año pasado?

Un año difícil para la industria, pero como siempre los creativos y gamers sacaron la casta

En LEVEL UP nos tomamos muy en serio los videojuegos. Vivimos de ello y para ello, así que uno de nuestros objetivos es reconocer a los títulos, creativos y tendencias que destacaron en 2025. Esto se convertirá en una tradición, pero no se trata de una simple premiación como hay tantas. Decidimos dar un toque original con categorías que salen del molde tradicional. También con un formato que nos permite celebrar al por mayor sin definir de forma estricta y cuantitativa a un ganador. A continuación, te contamos de qué se trata.

LEVEL UP AWARDS: celebramos el gaming de 2025

2025 fue un año complicado para los videojuegos. La resaca de la pandemia todavía se siente y esto resultó en despidos, cierres, cancelaciones y demás hechos lamentables.

Por si no fuera suficiente, nuevos retos aparecieron en el horizonte. Algunos de tipo geopolítico por decisiones gubernamentales de las potencias. Otros por la vorágine de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, el gaming encontró la manera de florecer a su manera y en sus capacidades durante el año pasado con un puñado de videojuegos y hechos relevantes.

Es por eso que en LEVEL UP decidimos reconocer a esos títulos que nos dejaron con una sonrisa, con nostalgia, con el corazón roto, aquellos que hasta nos hicieron soltar una lágrima. También aprovechamos para destacar aquellos hechos que se volvieron virales y que demostraron que el gaming está en todo el mundo y que su impulso proviene, todavía, de la pasión de los jugadores.

A la par, damos nuestro respeto y saludo a los estudios que hicieron todo bien. No solo desde sus procesos de desarrollo que resultaron en grandes videojuegos, sino desde un enfoque humano pues pusieron a sus trabajadores por encima de cualquier interés, algo que en la actualidad de la industria se vuelve un bien escaso.

Lo mejor del gaming en 2025

¿Cuáles fueron los mejores videojuegos y tendencias del año?

Ya que nuestro enfoque para los LEVEL UP Awards es cualitativo pues entendemos el gaming, ante todo, como un medio de expresión y pasión, reconocimos a los videojuegos más allá de sus calificaciones, ventas, etc.

Títulos como Clair Obscur: Expedition 33 demuestran que hay espacio para la sorpresa al construir sobre cimientos profundos y sólidos. Juegos como Hollow Knight: Silksong presumieron el desenfado en pro del proceso creativo y la tranquilidad que es no tener intereses bursátiles encima: el juego salió cuando tenía que salir, solo eso.

En medio de la incertidumbre por el aumento a $80 dólares por copias y los rumores de que llegarán a $100 por culpa de GTA VI, juegos como Megabonk, Ball X Pit y el mismo Silksong fueron contracorriente y cumplieron con las 3 “b”: bueno, bonito y barato.

Por supuesto que ustedes, los jugadores, y nuestra querida audiencia también tienen nuestro reconocimiento y respeto. El año pasado, fueron parte de hechos históricos. Sus voces resonaron ante el embate del gobierno que pretendía cobrar 8% de impuesto a videojuegos que se consideran violentos. Al final: triunfamos.

También alzaron la voz a favor de una lucha que se libra en otro frente: Europa. Stop Killing Games quiere marcar un antes y un después para que la industria deje malas políticas y prácticas como la vigencia de los juegos que dependen de una conexión a Internet. El tiempo pasa volando y en años recientes nos tocó ver el final de obras que, de no protegerse, se perderán para siempre.

En fin, no te arruinamos la sorpresa y te dejamos con los LEVEL UP Awards 2025, un trabajo en conjunto hecho por todo el staff de LEVEL UP con pasión, cariño, cuidad y amor.

¡Nos vemos en los LEVEL UP AWARDS 2026!

