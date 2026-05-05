Dragon Ball: arrestan y encarcelan a la actriz estadounidense de Goku niño y Gohan por robo, y le niegan la libertad condicional por su historial de alcoholismo

Stephanie Nadolny, quien interpretó al protagonista del anime en el doblaje al inglés de Funimation, fue sentenciada a 180 días de prisión

Dragon Ball fue un fenómeno cultural en su natal Japón, y podríamos argumentar que fue uno de los primeros animes en trascender las fronteras y tener un impacto masivo en el resto del mundo. La serie original y sus secuelas también fueron muy populares en Estados Unidos gracias a su doblaje al inglés.

Tristemente, la comunidad angloparlante se ha visto envuelta en una nueva controversia. Lo que pasa es que Stephanie Nadolny, la actriz de voz que interpretó a Goku niño y Gohan en la versión de Funimation del show animado, deberá cumplir una condena de 180 días de cárcel.

Video relacionado: Dragon Ball: Sparking! ZERO supera todas las expectativas: 10 detalles épicos de su éxito

Arrestan a Stephanie Nadolny, voz de Gohan y Goku mini en Estados Unidos

El pasado 1 de enero de 2026, la actriz de doblaje, quien recientemente regresó a la franquicia para interpretar a Goku Mini en el anime Dragon Ball Daima, fue arrestada en el condado de Tarrant en Texas, Estados Unidos. En aquel momento enfrentó cargos por hurto de propiedad por un valor inferior a $2500 USD.

El susodicho delito de robo se cometió el 3 de junio de 2025, según información disponible en el Departamento de Justicia Criminal de Texas. La plataforma de registros señaló que la intérprete profesional de voz recibió una condena de 180 días de cárcel en la prisión estatal Linda Woodman de la ciudad de Gatesville.

Debido a su historial problemático con la ley, el cargo en contra de Stephanie Nadolny pasó de un delito menor de Clase A a un crimen grave estatal de Clase A, lo que derivó en su pena de cárcel.

Tras años de ausencia, Stephanie Nadolny regresó a la franquicia para interpretar a Goku mini en Dragon Ball Daima, el más reciente anime de la franquicia

Una vez que se difundió el caso en redes sociales entre los fans de Dragon Ball, la persona que administra la cuenta de X de la actriz afirmó que la noticia era engañosa, lo que sugería que la sospechosa fue puesta en libertad tras su arresto. Incluso Geekdom101, un reconocido experto y filtrador especializado en el anime de Toei Animation, aseguró que la intérprete de voz regresó a su casa.

No obstante, parece que esta historia continúa debido a que, según los últimos registros, Stephanie Nadolny permanece en la cárcel.

Niegan libertad condicional a la actriz de doblaje

De acuerdo con los informes, la más reciente actualización en la página de información del Departamento de Justicia Criminal de Texas reveló que la profesional del doblaje que trabajó en Dragon Ball aún está encarcelada y cumple su condena en la prisión, contrario a lo que se creía.

El archivo muestra que las autoridades le negaron la libertad condicional a Stephanie Nadolny debido a sus antecedentes penales. Anteriormente, la actriz de voz fue arrestada por conducir en estado de ebriedad el 20 de julio de 2016, el 27 de enero de 2020, el 22 de abril de 2021, el 9 de febrero de 2023 y el 7 de noviembre de 2024.

La plataforma de registro afirma que la voz de Goku niño y Gohan en Dragon Ball Z “cometió repetidamente actos delictivos que indican una predisposición a cometer crímenes tras su liberación”. El expediente también señala que la infractora tiende a “un consumo excesivo de sustancias”.

Stephanie Nadolny tiene un extenso historial de conducir bajo los efectos del alcohol

Stephanie Nadolny deberá cumplir en su totalidad la condena de 180 días. De esta manera, su fecha de liberación está prevista para el 11 de noviembre de 2026, momento en el que podrá presentar a una nueva audiencia de revisión.

El arresto y encarcelamiento se produjo poco después de que la actriz de doblaje regresó a la franquicia de Toei Animation para interpretar a Goku Mini en Dragon Ball Daima. Anteriormente, dio vida a Gohan en la versión a inglés de la adaptación animada del manga de Akira Toriyama.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta historia? ¿Conoces algún caso similar? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre Dragon Ball.

Video relacionado: Dragon Ball Gekishin Squadra – Reseña

Fuente