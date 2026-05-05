Bank of America: GTA VI debe costar $80 dólares para ayudar a la industria de los videojuegos

Un analista considera que Take-Two y Rockstar Games tienen una gran oportunidad para cambiar el rumbo del negocio

Todo indica que no habrá más retrasos para GTA VI y el esperado título de Rockstar Games debutará el próximo 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series X|S. Aunque es una buena noticia, no cubre completamente la perspectiva de lo que viene. Se espera que sea uno de los eventos de entretenimiento más grandes de la historia.

La expectativa es tal que, en plena crisis de la industria, algunos analistas piensan que el juego tiene el poder para marcar un antes y un después. Desde el lado de los abogados del diablo, los inversionistas, hay deseos de que el título pueda establecer un nuevo estándar de precio que “beneficie” a toda la industria. De ahí que consideren que un precio de $70 dólares sea bajo para este tipo de lanzamiento.

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Analista: GTA VI debe costar $80 dólares para beneficiar a la industria

Hasta ahora, damos por hecho que no habrá retraso para GTA VI. La siguiente pregunta es, ¿cuánto costará? Ya pasaron 13 años desde que se lanzó GTA V y la industria, así como el mercado, han cambiado mucho en este tiempo.

El esperado juego de Rockstar debutará en plena crisis de la industria, y en medio de una encrucijada sobre los precios del gaming. Las compañías no dejan de coquetear con un nuevo estándar de $80 dólares. Sin embargo, hay quienes piensan que esto solo será posible si un título del tamaño de GTA VI se lanza al mercado con ese precio.

Al respecto, Omar Dessouky, analista de Bank of America, señaló que un precio de $80 dólares sería adecuado para GTA VI y esto beneficiaría a toda la industria.

El especialista mencionó que, fuentes relacionadas con el negocio de los videojuegos, esperan que Take-Two y Rockstar no lancen el juego a $70 dólares. En ese caso, consideran que sería perjudicial para muchos editores:

“Sabemos por parte de miembros de la industria que habría dificultades para vender juegos por $80 dólares si GTA VI se vende a $70. Creemos que es de interés propio de Take-Two, como editor y socio de muchos desarrolladores, subir el precio para toda la industria”.

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Mientras la comunidad espera por el tercer trailer de GTA VI, las dudas sobre el precio se mantienen. En los últimos meses, especialistas señalaron que el juego no costará menos de $80 dólares.

Incluso, hay quienes piensan que existen condiciones suficientes para lanzar el título por $100 dólares o más. De acuerdo con Strauss Zelnick, director general de Take-Two, el videojuego será “la mejor experiencia de entretenimiento de la historia”. A partir de ahí, hay opiniones que justifican un precio fuera de lo tradicional.

En marzo pasado, el streamer Félix Lengyel, mejor conocido como “xQc”, declaró que GTA VI podría costar, en un escenario ideal, $800 dólares. Según su perspectiva, todo el contenido que ofrecerá el juego, tanto en campaña como multijugador más los años de soporte con novedades son suficientes para dar el voto de confianza a Take-Two y Rockstar en caso de que el precio sea elevado.

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