Jugadores de PC compran más juegos que cuestan menos de $30 USD en su lanzamiento que los fans de Xbox y PlayStation

Mientras los usuarios de consolas compran videojuegos antiguos en descuento, los fans de Steam prefieren los nuevos lanzamientos indie

Con los aumentos recientes de precios y el costo más elevado de la vida cotidiana, resulta lógico que los fans de los videojuegos busquen maneras más económicas para disfrutar este pasatiempo. En este contexto, es interesante ver que los hábitos de consumo de los jugadores de PC son muy diferentes a los de consolas.

Y es que un nuevo informe reveló que los jugadores de Steam suelen comprar más títulos que cuestan menos de $30 USD en comparación con los usuarios de PlayStation y Xbox. Este estudio muestra la importancia que desempeña el mercado independiente y AA en el mundo del PC gaming.

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Los nuevos lanzamientos de menos de $30 USD se venden más en PC

De acuerdo con un nuevo análisis de la firma NewZoo, los videojuegos de precio completo que cuestan menos de $30 USD representan una porción mucho mayor del mercado de PC en comparación con el de Xbox y PlayStation, y lo interesante es que dicho segmento crece año tras año.

Según el estudio reciente, la porción de nuevos estrenos con un costo de entre $30 y $50 USD “lidera en todas las plataformas”, pero los títulos que debutan con un costo menor a los $30 USD “prosperan en PC” gracias, en gran medida, a los juegos independientes de gran éxito.

De acuerdo con el reporte, las ventas totales de videojuegos de menos de $30 USD vieron un incremento de 40% en PC desde 2022, mientras que en PlayStation y Xbox fue de 50% y 35%, respectivamente; sin embargo, el PC supera a ambas consolas en lo que se refiere al gasto real de los jugadores.

Juegos indie como Schedule 1 son particularmente populares en PC

Y es que mientras los títulos económicos en el mercado de consolas están dominados por juegos antiguos que se encuentran bajo alguna rebaja o descuento, en PC las ventas de juegos nuevos de menos de $30 USD crecieron hasta 156% desde 2022. Eso fue posible gracias a los éxitos virales que surgen en la escena indie y AA.

¿Cuáles son los juegos baratos más populares en PC y consolas?

El análisis revela que Minecraft y Dead by Daylight figuran entre los 5 juegos más populares en Xbox, PlayStation y PC, lo que un indicador bastante claro de la preferencia de los jugadores; sin embargo, en computadoras encontramos algunos títulos exclusivos que se colaron en el top, como Peak, REPO y Schedule 1.

En términos de ingresos totales, Minecraft supera a REPO en PC, pero se encuentra por detrás de Schedule 1. El sandbox de Mojang y Microsoft triplica las cifras de Dead by Daylight en PlayStation y Xbox, una prueba más de que este segmento del mercado en consolas es mucho más pequeño en comparación con el de ordenadores.

“Los lanzamientos nuevos con un precio inferior a $30 USD transforman el mercado de PC y captan una cuota cada vez mayor del gasto de los jugadores año tras año”, se lee en la conclusión del estudio de NewZoo. Vale la pena recordar que, en 2025, la firma descubrió que los nuevos estrenos con un costo inferior a $30 USD representaban 9% del gasto en computadoras.

Videojuegos baratos como Minecraft y Dead by Daylight son muy exitosos tanto en consolas como en PC

Debido a que una gran cantidad de juegos independientes como Peak y Schedule 1 tienen un mejor rendimiento en PC, suelen lanzarse primero allí y, en algunas ocasiones, nunca dan el salto a consolas. En cambio, muchas experiencias AAA son notablemente más populares en PlayStation o Xbox.

Pero cuéntanos, ¿sueles comprar muchos títulos indie en PC o consolas? Déjanos leerte en los comentarios.

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