¿Cuándo se estrena el trailer 3 de GTA VI? Un fan pasa 3 meses trazando las posiciones planetarias de cada avance de Rockstar para predecir la fecha del próximo adelanto

A estas alturas, es justo decir que Grand Theft Auto VI es el videojuego más esperado de los últimos años. Los fanáticos se muerden las uñas y están ansiosos por conocer más detalles sobre el lanzamiento más importante de la década, y una pregunta recurrente empieza a resonar con fuerza: ¿cuándo se estrena el trailer 3?

Pese a que Rockstar Games guarda silencio sobre el tema, todo parece indicar que la campaña de marketing comenzará dentro de algunas semanas. Aunque lo más sensato es simplemente ser paciente y esperar, un fan con mucha dedicación y tiempo libre fue más allá en su intente de adivinar cuándo se publicará el nuevo adelanto del sandbox.

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Fan traza las posiciones planetarias para adivinar la fecha del nuevo trailer de GTA VI

Mediante una publicación en Reddit, el usuario conocido como JalapenoPoppers24 sorprendió a los fanáticos de la franquicia. Resulta que analizó de cerca las posiciones planetarias que coincidieron con los lanzamientos de los avances oficiales de los últimos proyectos del estudio desarrollador.

Lo más descabellado es que esa teoría tiene, hasta cierto punto, algo de sentido.” Obtuve la marca de tiempo UTC exacta de los 26 eventos de presentación confirmados de Rockstar desde GTA IV en adelante (cada tráiler, cada video de gameplay, cada avance de lanzamiento). Y calculé las longitudes eclípticas geocéntricas para los 9 cuerpos celestes clásicos en cada estreno”, explica el fan en la descripción del post.

JalapenoPoppers24 comenta que Plutón estuvo sobre Sagitario en 24 de los 26 lanzamientos. Aparentemente, Neptuno también estuvo en Piscis en un total 19, mientras que el sol estuvo en Libra, Scorpio o Tauro en 58% de las veces, cuando lo normal sería 25%. Es difícil saber qué significa exactamente esto, pero lo más importante es la conclusión a la que se llegó.

Un fan analizó las posiciones planetarias de cada avance de Rockstar Games para adivinar la fecha de estreno del trailer 3 de GTA VI

Según este fanático muy apasionado de Grand Theft Auto VI, el trailer 3 se publicará el 14 de mayo de 2026 a las 1:00 AM EDT. En caso de que tenga razón, el nuevo adelanto llegará a finales de la próxima semana.

“Además, es exactamente una semana y un día después del aniversario del segundo tráiler de GTA VI, Y cae en el mismo día del calendario (el 14) que el segundo avance de GTA V, que Rockstar pospuso del 2 al 14 de noviembre en 2012. El 14 no es una coincidencia. Pongo un recordatorio en el calendario. Si el adelanto se lanza el 14 de mayo a las 11:00 AM EDT, quiero que me recuerden”.

Naturalmente, todo esto parece una teoría sin fundamentos proveniente de un fanático que simplemente está muy impaciente por ver más del videojuego de mundo abierto. Y aunque lo más sensato es ignorar esta hipótesis para evitar decepciones, algunos miembros de la comunidad elogiaron la dedicación de JalapenoPoppers24.

El nuevo avance de Grand Theft Auto VI estaría cerca

Esta no es la primera vez que los jugadores buscan pistas en las estrellas. En 2023, un grupo de fans se basó en las fases lunares para adivinar la fecha de presentación de lo que ahora conocemos como Grand Theft Auto VI. Irónicamente, esta investigación sí dio algunos resultados debido a que la fecha coincidió oficial con una de las predicciones.

Pero claro, la teoría de JalapenoPoppers24 es demasiado descabellada para ser cierta. En cualquier caso, parece que los fanáticos sólo deberán esperar un poco más para conocer nuevos detalles de la nueva entrega de la serie.

Hace algunos días, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, sugirió que GTA VI sí llegará en noviembre como se tiene previsto. Además, adelantó que “pronto” iniciarán con las actividades de publicidad. Eso coincide con declaraciones anteriores en las que afirmó que pondrán en marcha las campañas de marketing durante el verano.

Grand Theft Auto VI debutará en noviembre de 2026

Si estos planes avanzan correctamente y sin contratiempos, podríamos estar a pocas semanas de finalmente ver el título en movimiento. Es probable que también tengamos más información sobre el precio cuando se abran los pedidos anticipados.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las teorías de los fans? Déjanos leerte en los comentarios.

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