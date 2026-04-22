Dragon Ball FighterZ: jugadores critican al nuevo Goku SSJ4 de Daima, y afirman que luce como un mod hecho por fans

La comunidad del título de Bandai Namco duda si Arc System Works estuvo involucrado en el desarrollo del nuevo personaje

Dragon Ball FighterZ es uno de los mejores videojuegos de lucha de los últimos años, motivo por el que su comunidad lamentó que dejara de recibir nuevo contenido. La racha de sequía terminó este abril, pues finalmente le dio la bienvenida a un nuevo peleador; sin embargo, la calidad cuestionable de la nueva incorporación generó disgusto y dudas.

Hasta hace poco, se creía que la Androide 21 en su versión de científica sería la última peleadora del videojuego de Bandai Namco y Arc System Works. Eso cambió el año pasado cuando los desarrolladores confirmaron que Goku Super Saiyajin 4 de Daima formaría parte del reparto.

Tras una larga espera, el nuevo personaje finalmente hizo su debut el 22 de abril de 2026. Aunque la comunidad está feliz porque el título competitivo recibió nuevo contenido, los fans notaron algunos detalles que ponen en duda la participación del estudio original.

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El nuevo personaje de Dragon Ball FighterZ genera polémica

Tal como se prometió durante el evento Battle Hour 2026, Goku SSJ4 de Daima ya se unió al roster de Dragon Ball FighterZ. A diferencia de lo que muchos fanáticos esperaban, el trailer oficial no deja caer la posibilidad de ver una nueva temporada ni peleadores inéditos. Así pues, parece que, efectivamente, estamos ante el último personaje.

El trailer dejó ver algunos movimientos iconicos del personaje y sus habilidades especiales; sin embargo, las primeras imágenes levantaron la ceja de algunos jugadores, quienes señalan que el luchador luce… “extraño”. Incluso hay quienes indican que sus animaciones y diseño son diferentes al del resto de luchadores.

Con el lanzamiento oficial, los dataminers de Dragon Ball FighterZ indagaron en los archivos para encontrar una respuesta. El usuario AreCreeps de redes sociales comenta que el modelo del nuevo Goku SSJ4 es distinto al de otros personajes, y afirmó que “definitivamente no es un modelo de ArcSys”.

El modelo de Goku Super Saiyajin 4 es muy diferente al del resto de personajes de Dragon Ball FighterZ

Según el experto, el modelo 3D del único luchador proveniente del anime Dragon Ball Daima es más esférico que el de otros peleadores del juego, lo que es más notable al compararlo con el del Goku Super Saiyajin 4 de GT.

En un análisis exhaustivo del trailer, el popular youtuber Maximilian Dood notó que el nuevo personaje de Dragon Ball FighterZ reutiliza muchos aspectos visuales de otros peleadores, como animaciones y efectos de destrucción. Una de las partes “recicladas” más obvias es la imagen del dragón dorado que aparece en una de sus habilidades.

Fans creen que Arc System Works no hizo el nuevo Goku SSJ4

El usuarioc conocido como SLOPlays, quien tiene mucha experiencia con la comunidad de modding, comentó en redes sociales que Goku SSJ4 parece un mod hecho por fans porque no tiene el mismo estilo característico del trabajo de Arc System Works. Al leer la sección de comentarios, muchos concuerdan en que, efectivamente, el luchador luce muy diferente y extraño.

Tampoco ayuda el hecho de que el logotipo del estudio nunca aparece en algún momento del avance oficial. Aunque son pequeñas pistas, en conjunto dan la impresión de que el nuevo luchador fue hecho por otro equipo, posiblemente de Bandai Namco. Las compañías involucradas en el proyecto todavía no abordan estas especulaciones.

En redes sociales, Arc System Works publicó un comunicado que afirma lo siguiente: “el nuevo DLC ‘Daima Pack’ se añadió a Dragon Ball FighterZ, desarrollado por Arc System Works. La redacción da a entender que ArcSys afirma haber creado el juego en sí mismo, y no el nuevo contenido descargable.

La comunidad concuerda en que Goku SSJ4 de Dragon Ball Daima luce como un mod de Dragon Ball FighterZ

Hasta cierto punto, es fácil ver por qué el estudio delegaría la tarea a otro equipo. Actualmente, la compañía japonesa está muy ocupada con la versión 2.0 de Guilty Gear Strive y, más importante aún, la producción del próximo Marvel Tokon: Fighting Souls.

Pero cuéntanos, ¿crees que Goku SSJ4 de Daima luce feo o extraño? Comparte tu opinión en los comentarios.

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