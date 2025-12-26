Dragon Ball FighterZ recibe un impresionante mod de Yu-Gi-Oh! que permite jugar como Yami Yugi y usar cartas poderosas, como el Mago Oscuro y Exodia

Dragon Ball FighterZ se consolidó como uno de los mejores videojuegos basados en el manga de Akira Toriyama gracias a su jugabilidad accesible y profunda, increíble apartado visual que recuerda al material original y gran reparto de personajes. A pesar de que ya no está en el centro de la atención, aún mantiene una comunidad de modding muy activa.

Precisamente, el título de Arc System Works acaba de recibir el que fácilmente es uno de los mods más ingeniosos que hemos visto hasta la fecha. Gracias al trabajo de un fan, ya es posible jugar como Yami Yugi, el protagonista de la serie original de Yu-Gi-Oh! Lo mejor es que es mucho más que un simple skin, pues incluye su propia serie de movimientos especiales.

Yami Yugi de Yu-Gi-Oh! llega al videojuego de Dragon Ball Z

Yu-Gi-Oh! tiene un largo historial en el mundo de los videojuegos, pero la mayoría de sus títulos pertenecen al género de cartas y estrategia por obvias razones; sin embargo, un jugador creyó que el personaje principal del anime sería un gran luchador en una experiencia de peleas.

Gracias a un impresionante mod creado por el usuario Kongmeng, Yami Yugi se incorporó al reparto seleccionable de Dragon Ball FighterZ. Como dijimos, es mucho más que un simple skin que reemplaza el aspecto de un personaje de la obra original. En realidad, es un peleador completamente nuevo que tiene su propio estilo de lucha y habilidades.

Tal como sucede en Yu-Gi-Oh!, el espíritu del faraón Atem tiene a su disposición su deck de cartas con el que puede invocar a monstruos poderosos, como el Mago Oscuro y la Chica Maga Oscura. Tal como se observa en el trailer oficial del mod, es posible utilizar a estos personajes de apoyo para crear combos devastadores.

El Mago Oscuro y otras cartas famosas pueden utilizarse en Dragon Ball FighterZ gracias a un mod basado en Yu-Gi-Oh!

Yami Yugi también posee mecánicas exclusivas que ningún otro luchador de Dragon Ball FighterZ tiene en su arsenal. Por ejemplo, puede colocar trampas por el escenario y perderá automáticamente si usa todas las cartas de su mazo, tal como sucede en el anime. De igual forma, tiene la facultad de llamar a bestias especiales, como Silfer, el Dragón del Cielo; y Exodia, el prohibido.

Este mod es un logro técnico impresionante, pues el personaje de Yu-Gi-Oh! se incorpora a la perfección y de forma natural al título de Arc System Works. Kongmeng también hizo un gran trabajo para añadir líneas de dialogo y efectos de sonido. Este proyecto no oficial se puede descargar a través del sitio gamebanana.

Dragon Ball FighterZ recibirá más contenido en 2026

Kongmeng también se ganó el reconocimiento de los jugadores por añadir a Dio, uno de los villanos principales de Jojo’s Bizarre Adventure. Gracias al trabajo de modders como él, Dragon Ball FighterZ permanece vigente y mantiene una gran comunidad en PC a pesar de que su 10.° aniversario está cerca.

Afortunadamente, Bandai Namco y Arc System Works preparan una sorpresa para los fanáticos. De forma inesperada, los desarrolladores confirmaron que el título de lucha recibirá nuevo contenido en 2026. En específico, Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima se añadirá al roster, aunque se desconoce la fecha de estreno.

También vale la pena recordar que, en octubre de 2025, Dragon Ball FighterZ le dio la bienvenida a una actualización gratuita que cambió considerablemente las mecánicas e hizo ajustes importantes en el balance. Estas novedades causaron que cientos de fanáticos regresaran al título para competir en partidas en línea.

Goku Super Saiyajin 4 de Daima llegará a Dragon Ball FighterZ en algún momento de 2026

