Gratis: la Epic Games Store regala un ingenioso juego cooperativo con muchos acertijos, perfecto para disfrutar en compañía de un amigo

La Epic Games Store tiró la casa por la ventana en esta temporada de Navidad gracias a su ya tradicional campaña de regalos misteriosos, que permite a los jugadores reclamar gratis un juego cada día. El obsequio del 26 de diciembre ya está disponible y sospechamos que será del agrado de quienes buscan una experiencia para disfrutar en compañía de un amigo.

Como es habitual, esta promoción de tiempo limitado únicamente estará disponible por las próximas 24 horas. Esto significa que las personas interesadas no deben perder tiempo y tienen que actuar rápido si tienen la intención de ampliar su librería con un nuevo videojuego gratuito.

We Were Here Together está disponible gratis en PC

A diferencia de los obsequios anteriores (que en su mayoría fueron aventuras single-player), el nuevo regalo de la Epic Games Store es perfecto para quienes prefieren las propuestas cooperativas que les obliguen a ellos y a sus amigos a pensar fuera de la caja para progresar por la campaña.

A partir del 26 de diciembre, será posible reclamar totalmente gratis una copia de We Were Here Together, un título de exploración y resolución de acertijos que debutó en 2019. Este videojuego es la tercera entrega de la franquicia y pretende ampliar los conceptos de sus predecesores.

El juego desarrollado y publicado por Total Mayhem Games tiene 100% de descuento en la Epic Games Store, lo que significa que aquellos que aprovechen la promoción podrán llevárselo para siempre por $0.00 USD. Es una buena oferta, sobre todo si consideramos que su precio habitual es de $12.99 USD.

We Were Here Together es el más reciente regalo misterioso de la Epic Games Store

Aquellos que estén interesados y estén en búsqueda de una aventura que ponga a prueba su intelecto e ingenio, deben actuar rápido. Esta oferta únicamente estará vigente hasta el 27 de diciembre a las 10:00 AM. Después de esa fecha, la tienda de PC ofrecerá un nuevo regalo misterioso.

We Were Here Together reemplazó a Disco Elysium, que estuvo disponible gratis durante Navidad. Se desconoce la identidad del juego que se regalará el sábado 27 de diciembre, pues la supuesta lista filtrada resultó ser falsa y ahora estamos a ciegas. Con un poco de suerte, los fanáticos podrán reclamar un juego que cumpla con sus expectativas.

¿De qué trata We Were Here Together?

Creemos que es justo decir que We Were Here Together está lejos de ser el juego más popular del mundo, así que es probable que muchos desconocían su existencia. En ese caso, permítanos decirles que se trata de una aventura cooperativa que traslada a los jugadores a escenarios hostiles de la Antártida.

A diferencia de los títulos previos de la franquicia, esta secuela es más ambiciosa en términos de narrativa. Pero más allá de la historia, los puzzles son los verdaderos ejes centrales de la experiencia, pues los exploradores deberán comunicarse mediante un Walkie-Talkie y trabajar en equipo para resolver desafíos ambientales asimétricos.

Este juego de PC es netamente cooperativo, así que es necesario tener a un amigo que se anime a dar el salto para abordar esta aventura repleta de puzzles. Gracias a que We Were Here Together está disponible gratis por tiempo limitado, ahora será mucho más fácil encontrar con quién jugar.

We Were Here Together presenta muchos lugares a explorar, como una base de operaciones, valles antárticos helados y muchos más

El proyecto de Total Mayhem Games tiene una puntuación promedio de 77 en Metacritic y reseñas muy positivas en Steam, con jugadores que elogian la ambientación y el diseño ingenioso de los acertijos. Aunque no es perfecto, vale la pena darle una oportunidad ahora que está disponible sin costo.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este regalo misterioso? Déjanos leerte en los comentarios.

