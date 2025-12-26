¿Por qué Metroid Prime 4 tardó tanto? Nintendo revela los desafíos que enfrentó para traer de regreso la franquicia

En E3 2017, Nintendo anunció Metroid Prime 4; sin embargo, nadie sabía que la nueva aventura de Samus Aran tardaría 8 años en hacerse realidad. El juego tuvo un desarrollo turbulento, con un reinicio en 2019 que generó bastante preocupación y decepción. Luego de una larga espera, los fans ya pudieron disfrutar Metroid Prime 4: Beyond, título para Switch 2 y Switch que recibió críticas mixtas.

Muchos consideran que el juego está a la altura de lo esperado, mientras que otros creen que dejó a deber por su accidentado desarrollo, que le pasó factura en algunas áreas. Ante esto, Nintendo reveló algunos de los desafíos más grandes que enfrentó al hacer Metroid Prime 4: Beyond, además del reinicio que llevó el juego a las manos de Retro Studio.

Los retos de hacer Metroid Prime 4 una realidad

La revelación de Metroid Prime 4 generó un entusiasmo enorme. La franquicia regresaría de una larga pausa y lo haría en una de las consolas más exitosas de Nintendo. La emoción se convirtió en preocupación cuando la compañía anunció el reinicio de su desarrollo. Según los reportes, el juego estaba originalmente en un equipo de Bandai Namco que no cumplió las expectativas de Nintendo.

Para cumplir con sus altos estándares de calidad, la compañía decidió mover el proyecto a Retro Studio. Sin embargo, esta decisión implicó varios años más de desarrollo. Metroid Prime 4 debutó a principios de noviembre con un 79 en Metacritic. En una entrevista con Famitsu (vía Twisted Voxel), el equipo a cargo del proyecto reveló algunos de los desafíos que enfrentó para completar y lanzar el juego.

El juego tuvo un desarrollo accidentado luego de un reinicio

La idea de Nintendo era reactivar la saga con una nueva entrega principal, que fuera innovadora y que —a la vez— conservara la esencia de la saga. Desde hace años, sus desarrolladores querían centrar la narrativa de la saga en la relación entre Samus y Sylux. Los problemas reales —ajenos a lo creativo— iniciaron cuando se anunció el reinicio y Retro Studios tomó el juego en sus manos.

El estudio no estaba preparado para la producción completa del juego, por lo que tuvo que hacer cambios internos y solicitar la cooperación de diversos socios. Fue complicado hacer que todos entendieran que lo importante del proyecto era hacer brillar la experiencia de juego.

Los creativos también estaban al tanto del impacto de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sin embargo, rechazaron la idea de hacer que Metroid Prime 4 fuera de mundo abierto como tal, pues el concepto chocaba con la progresión. Al final, decidieron hacer el polémico desierto como una zona abierta que interconectara el resto del juego.

Alejarse del mundo abierto y gestionar el desarrollo implicó grandes retos

El concepto de Beyond y el potencial de Switch 2

El equipo de desarrollo también enfrentó desafíos al desarrollar para Switch 2 y Switch. Su meta siempre fue aprovechar el potencial de ambas consolas y, por supuesto, hacer brillar Metroid Prime 4 en el nuevo hardware de Nintendo. Repecto a este apartado, todos consideran que Retro Studios cumplió con creces, pues logró ofrecer una gran fidelidad visual y hasta 120 fps en Switch 2.

Otro reto creativo fue el subtítulo del juego y todo el concepto que hay detrás. Retro Studios explicó que Beyond representa “trascender el espacio-tiempo”. Su objetivo era que esta idea permeara el juego de principio a fin desde diferentes perspectivas. A pesar de todos los obstáculos, la compañía logró completar el desarrollo y entregar una experiencia que dejó satisfechos a los veteranos de la saga.

El título no se salvó de las críticas, pues muchos jugadores y críticos consideraron que los resultados no reflejan la larga espera. Algunos lo describieron como un juego inconsistente, algo que es comprensible luego de todo los problemas de desarrollo que tuvo.

