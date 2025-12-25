GTA VI pondrá en graves problemas a Call of Duty: Warzone, afirma un exdirectivo de la saga de Activision

De acuerdo con el diseñador Greg Reisdorf, el esperado videojuego de Rockstar Games apela al mismo público que el Battle Royale

GTA VI será un enorme agujero negro que se tragará todos los videojuegos que se atrevan a debutar en los meses cercanos. En caso de que no haya otros cambios de planes, es muy probable que el estreno del esperado título de mundo abierto coincida con el del próximo Call of Duty.

Ni siquiera el titán de Activision podrá opacar a la obra de Rockstar Games. Y de acuerdo con un exdirectivo de Sledgehammer Games, CoD: Warzone estaría en graves problemas si debe competir cara a cara contra el apartado online de la nueva entrega de la saga de temática criminal.

Call of Duty: Warzone no podrá vencer al GTA Online de Grand Theft Auto VI

Durante una entrevista reciente con la revista Esports Bets, el diseñador Greg Reisdorf, quien se desempeñó como director creativo del modo multijugador de Call of Duty, compartió sus pensamientos sobre lo que cree que ocurrirá en la industria de los videojuegos cuando Grand Theft Auto VI finalmente llegue a las estanterías.

El exdirectivo de la saga de Activision opina que títulos gratuitos con una gran trayectoria, como el popular Call of Duty: Warzone de Activision, “van a tener serios problemas” cuando debute el nuevo GTA Online que estará asociado con la próxima entrega de la franquicia de Take-Two Interactive.

En la charla, el creativo también destacó la filosofía con la que Rockstar Games aborda el nuevo contenido de sus modos multijugador. De acuerdo con el desarrollador, la compañía escucha las opiniones de la comunidad, y permite que los fanáticos contribuyan.

El GTA Online de Grand Theft Auto VI pondrá en aprietos a Call of Duty: Warzone y otros videojuegos gratuitos, advierte Greg Reisdorf

“La parte positiva de lo que ha hecho Rockstar es decir: ‘vamos a lanzar eventos, pero también permitiremos que la comunidad haga cosas y colabore con ellas de alguna manera”, destacó Greg Reisdorf.

El diseñador señaló que gigantes de la industria de los videojuegos como Roblox y Fortnite apelan a un público diferente, por lo que no sufrirán tanto los impactos del lanzamiento de GTA VI. Call of Duty no está en la misma situación, pues, según el desarrollador, las sagas de Activision y Take-Two comparten la misma audiencia.

GTA VI será un enorme éxito comercial, prevén analistas

Es justo decir que Grand Theft Auto VI se alza por todo lo alto como el videojuego más esperado de la última década. Su debut original estaba previsto para el otoño de este año, pero sufrió un retraso que movió su fecha de estreno a mayo de 2026. Un segundo cambio de planes ahora trasladó el lanzamiento hasta noviembre.

A pesar de la demora, se prevé que GTA VI sea un éxito comercial en toda regla. Los analistas predicen que venderá millones de copias en sus primeras semanas en tiendas y recaudará hasta $7600 millones de dólares en apenas 60 días.

El rendimiento comercial y los ingresos podrían cambiar en caso de que se aplique un aumento de precio y los fans tengan que pagar $100 USD o más para comprar la nueva entrega; sin embargo, Mike York, quien trabajó como animador en el estudio desarrollador, duda que haya un incremento en los costos.

GTA VI venderá millones de copias

